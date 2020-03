Il Coronavirus infetta (a fin di bene) anche Amazon Alexa e Google Assistant

Si chiama "Coronavirus" la skill per Amazon Alexa creata da un gruppo di professionisti italiani del settore della comunicazione, così come l'analoga action su Google Home. L'interazione con l'assistente vocale permette di accedere a tutte le informazioni utili per riconoscere i sintomi, le modalità di trasmissione, le disposizioni per la prevenzione.

Basta abilitare la skill "Coronavirus" su Amazon Alexa e dire "Alexa apri notizie Coronavirus!" oppure su Google Assistant "Ok Google parla con notizie Coronavirus" per accedere alle ultime notizie sul virus e agli approfondimenti relativi.

Parlando con Alexa e Google Home è possibile venire a conoscenza in tempo reale del numero di contagiati, deceduti e guariti, dei decreti legge attuati dai Governi per garantire la sicurezza nazionale e internazionale, delle misure di prevenzione da attuare e i numeri da chiamare in caso di emergenza.

Il team che ha creato la skill, composto da Luca Biancheri, Rocco Gerace, Roberta Ravelli, Alessandra Cremonesi, Michele Esposito e Giancarlo Peluso, ha messo insieme diverse competenze, dall'ambito tecnologico a quello relativo i contenuti, con l'obiettivo di fornire alle persone un servizio utile in un momento così delicato per l'Italia e per il Mondo, dando informazioni chiare per non creare allarmismi e, anzi, tenere la popolazione aggiornata sulle misure precauzionali messe in campo.

"Il progetto è nato dalla volontà di poter mettere la tecnologia al servizio dell'informazione e contribuire in questo momento di emergenza mettendo in campo le competenze utilizzate tutti i giorni in ambito professionale. Grazie all'uso dell'assistente virtuale si potranno avere aggiornamenti verificati e in tempo reale", hanno dichiarato i componenti del team. "In momenti come questi la tecnologia diventa un abilitatore importante, grazie al quale risulta possibile fare la differenza. Proprio con questo obiettivo abbiamo voluto contribuire in un momento così delicato, semplicemente unendo le abilità di ciascun componente del team".