Il caso dei supercomputer europei compromessi per minare criptovalute: ecco cosa succede

Nel corso della settimana passata si sono verificati svariati casi di compromissione dei supercomputer allestiti presso atenei e centri di ricerca europei con l'installazione di malware adibito al mining di criptovalute. I cluster di calcolo sono stati temporaneamente disattivati per poter condurre verifiche e indagini sulle intrusioni e ripristinare i livelli di sicurezza. Gli incidenti si sono verificati per lo più in Germania, ma alcuni casi sono stati riscontrati anche nel Regno Unito, in Svizzera e in Spagna.

Il primo caso risale allo scorso lunedì quando l'Università di Edinburgo, che opera il supercomputer ARCHER, ha segnalato un episodio di "violazione di sicurezza ai nodi di login di ARCHER". La conseguenza è stata la disattivazione del supercomputer per effettuare le indagini ed il reset delle password SSH per prevenire il verificarsi di ulteriori intrusioni.

Nella stessa giornata è poi stata bwHPC, organizzazione che coordina progetti di ricerca tra supercomputer nel land tedesco del Baden-Württemberg, ad annunciare la messa offline di cinque dei suoi cluster di calcolo ad elevate prestazioni per via di incidenti di sicurezza simili. Sono stati disattivati il supercomputer Hawk allestito presso il Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart dell'Università di Stoccarda, i cluster bwUniCluster 2.0 e ForHLR II presso il Karlsruher Institut für Technologie, il cluster bwForCluster JUSTUS dell'Università di Ulma e il bwForCluster BinAC dell'Università di Tubinga.

Il ricercatore di sicurezza Felix von Leitner ha poi pubblicato, nella giornata di mercoledì, un post sul proprio blog indicando come il supercomputer Marenostrum di Barcellona (lo abbiamo visitato lo scorso anno, leggi il nostro report: Marenostrum, in una cappella sconsacrata il supercomputer al servizio della scienza) sia stato colpito da un problema di sicurezza simile ed è stato disattivato di conseguenza.

Il giorno seguente, giovedì 14 maggio, sono venuti alla luce ulteriori casi: il primo al Leibniz-Rechenzentrum che ha notificato di aver disconnesso un cluster di calcolo a seguito di una violazione di sicurezza, seguito poi dall'annuncio del Forschungszentrum Jülich che ha comunicato di aver disattivato i supercomputer JURECA, JUDAC e JUWELS a seguito di un "incidente di sicurezza IT". E la stessa cosa è accaduta all'Università tecnica di Dresda, con il supercomputer Taurus.

Anche la giornata di sabato ha visto ulteriori casi: lo scienziato tedesco Robert Helling ha pubblicato un'analisi del malware che ha infettato un cluster di calcolo alla facoltà di Fisica dell'Università Ludwig-Maximilian di Monaco, mentre il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico di Zurigo ha disabilitato l'accesso esterno alla sua infrastruttura supercomputer a seguito di un incidente di sicurezza; l'accesso resterà interdetto fino a quando sarà stato ristabilito un ambiente sicuro.

Installano malware sui supercomputer per minare Monero

Nessuna delle realtà citate fino qui ha pubblicato dettagli specifici sulle intrusioni. E' il Computer Security Incident Response Team dell'European Grid Infrastructure, organizzazione pan-Europea che coordina la ricerca sui supercomputer in Europa, che ha rilasciato gli esempi di malware e gli indicatori di compromissione della rete riscontrati in alcuni di questi incidenti. I sample dei malware sono stati analizzati da Cado Security, società di sicurezza statunitense, che ha sottolineato come gli attaccanti paiono aver ottenuto accesso ai cluster dei supercomputer sfruttando credenziali SSH sottratte a membri di Università in possesso di un accesso legittimo alle risorse di calcolo dei supercomputer. Le credenziali compromesse sembrano appartenere ad atenei canadesi, cinesi e polacchi.

Non vi sono prove ufficiali che dimostrino che tutte le intrusioni siano state condotte dallo stesso gruppo, ma alcuni elementi del malware e degli indicatori di compromissione, così come lo scopo e le occorrenze temporalmente circoscritte suggeriscono che dietro gli incidenti vi sia la stessa mano. Secondo le analisi gli attaccanti, una volta ottenuto l'accesso ad un nodo supercomputing, sfruttano la vulnerabilità CVE-2019-15666 per ottenere l'accesso di root e poter installare un'applicazione destinata al mining della criptovaluta Monero.

A rendere ancor più spiacevole l'accaduto è il fatto che molte delle organizzazioni citate avevano annunciato in precedenza di dare priorità alle attività di ricerca legate alla pandemia COVID-19, che ora risultano ostacolate come conseguenza delle intrusioni e dei successivi downtime dei cluster di calcolo.

Non è la prima volta in cui vengono installati malware di cripto-mining su supercomputer, ma in precedenza si era trattato solamente di impiegati o utenti legittimi del sistema che installavano miner per un loro tornaconto personale, come nel caso del Centro Nucleare Russo nel febbraio del 2018 o del Bureau of Meteorology australiano nel mese successivo.