il 95% degli account falsi segnalati resta online, lo dice uno studio della NATO

La gran parte degli account social media falsi e segnalati alle diverse piattaforme resta online. Il fenomeno è certamente noto, ma la notizia è racchiusa nelle proporzioni: il 95% degli account segnalati come fraudolenti resta online.

A dirlo è uno studio del NATO Strategic Communication Centre of Excellence (StratCom), che per un periodo di 4 mesi di quest'anno (maggio/agosto) ha condotto un particolare esperimento, volto a capire la facilità di manipolazione dei social media.

I ricercatori hanno investito 300€ - si avete letto bene, la misera cifra di trecento euro - e sono riusciti a ottenere 3530 commenti, 25.750 like, 20.000 visualizzazione e ben 5100 follower. I ricercatori hanno poi utilizzato queste interazioni social per risalire a circa 19.000 account falsi utilizzati per manipolare le piattaforme social. Lo studio è disponibile in PDF a questo indirizzo.

Dopo un mese dall'operazione i ricercatori sono tornati a vede la situazione di questi quasi ventimila account falsi, trovandone l'80% ancora attivo. Ne hanno preso un campione e lo hanno denunciato come fraudolento alle diverse piattaforme. Ebbene, dopo tre settimane il 95% degli account denunciati era ancora attivo.

I ricercatori sono arrivati all'amara conclusione che 'Facebook, Instagram, Twitter e YouTube tuttora faticano nel combattere i profili falsi sulle proprie piattaforme. L'autoregolazione non funziona.' Facebook dichiara di rimuovere giornalmente account falsi e pagine fraudolente, ma si tratta di numeri ridotti rispetto alle dimesioni della base utenti: qualche dozzina o al massimo qualche centinaio, a fronte di 2,2 miliardi di utenti attivi ogni giorno, Contando che i ricercatori StarCom con il piccolo sforzo economico di 300 euro ne hanno scovati 19.000 è facile comprendere come lo sforzo di Facebook sia davvero poco efficace.

Gli account falsi, secondo lo studio, hanno prevalentemente un utilizzo commerciale, ma diversi hanno dimostrato invece di partecipare ad azioni di manipolazione sui social su temi come la politica, come le elezioni nazionali. Il tutto con importanti votazioni alle porte nel Regno Unito e con le elezioni 2020 in USA per importanti stati. Facebook ha promesso un giro di vite sugli account fraudolenti in vista delle elezione US 2020, ma pare che al momento sia necessario uno sforzo maggiore.