IA a scuola dal primo giorno di elementari: il piano cinese che coinvolge 200 milioni di studenti

IA a scuola dal primo giorno di elementari: il piano cinese che coinvolge 200 milioni di studenti

Dal 1° settembre 2025 l'IA è materia obbligatoria in tutte le scuole primarie e secondarie cinesi, con almeno 8 ore annue per studente. Pechino ha già coinvolto 1.400 istituti e il piano punta a formare 200 milioni di giovani entro il 2030

di pubblicata il , alle 16:21 nel canale Web
 

La Cina ha reso l'intelligenza artificiale una materia obbligatoria in tutte le scuole primarie e secondarie del paese. Dal 1° settembre 2025, ogni studente a partire dai sei anni deve seguire almeno otto ore annue di insegnamento dedicato all'IA, con un programma differenziato per livello scolastico che parte dai concetti base alle elementari e arriva all'applicazione pratica e all'innovazione tecnica nelle superiori.

Un curriculum strutturato per gradi

La progressione didattica è precisa. Alle elementari, i bambini di terza apprendono i fondamenti dell'IA; in quarta si passa a dati e coding; in quinta entrano in gioco gli agenti intelligenti e gli algoritmi. Alle medie il focus si sposta sull'applicazione cognitiva dell'IA nella vita quotidiana e nello studio, mentre alle superiori i corsi puntano allo sviluppo di capacità di innovazione tecnica. Lo conferma Wang Le, docente di informatica in una scuola pubblica affiliata all'Università delle Poste e Telecomunicazioni di Pechino, intervistata da NPR: "Il Ministero dell'Istruzione ha imposto l'inserimento dell'IA nel curriculum di informatica. Serve a preparare i bambini al futuro e a rafforzare la competitività del paese".

Cina AI

Il Ministero dell'Istruzione ha prodotto materiali didattici standardizzati, stabilito limiti d'uso per l'IA generativa in età scolare e avviato programmi di formazione per i docenti. Le lezioni possono essere erogate come corso autonomo oppure integrate in materie già esistenti come tecnologia e scienze. La scelta del metodo è lasciata alle singole scuole, ma il monte ore minimo è vincolante a livello nazionale.

Pechino capofila

Pechino è stata la prima regione a rendere operativo il piano: dall'autunno 2025, oltre 1.400 scuole primarie e secondarie della capitale hanno introdotto il curriculum obbligatorio di IA. Il Ministero dell'Istruzione aveva già delineato le linee guida nazionali a marzo 2025, con un piano di attuazione pubblicato dalla Commissione municipale per l'Istruzione di Pechino. Anche le scuole delle altre principali città stanno aggiornando i propri programmi, con un coinvolgimento stimato di oltre 200 milioni di studenti su scala nazionale.

Il quadro strategico di riferimento è il piano "AI Plus Education" del Ministero dell'Istruzione, che punta a integrare l'IA in tutti i livelli di istruzione entro il 2030. Wang Le cita esplicitamente lo slogan politico Keji xingguo, ovvero "costruire una nazione forte attraverso la scienza e la tecnologia" come cornice ideologica del programma. L'obiettivo è che la Cina diventi leader globale nell'IA entro il 2030, con una forza lavoro formata fin dall'infanzia.

Mentre la Cina ha standardizzato un percorso nazionale, in occidente il dibattito sull'IA nelle scuole è ancora aperto, diviso tra chi teme i rischi per l'apprendimento critico e chi spinge per un'integrazione rapida. Ma realmente in futuro potremo fare a meno delle nuove tecnologie come l'IA?

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3 Commenti
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Final5005 Maggio 2026, 16:27 #1
Prendo i popcorn
Saturn05 Maggio 2026, 16:28 #2
Non posso che condividere la scelta.

Questa tecnologia può piacere o non piacere, ma a quanto pare è per rimanere e per essere sempre più integrata.

Non faccio i salti di gioia all'idea, ma ben vengano scuole che insegnano ad utilizzarla.
asdf05 Maggio 2026, 17:05 #3
Male non farà, l'unico effetto collaterale sarà l'aumento del numero degli studenti che usano l'IA anche per fare i compiti &#128513;
Probabilmente è un metodo per far usare le proprie IA al posto di quelle statunitensi.

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