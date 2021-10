I Bitcoin arrivano nei negozi Walmart! Da oggi si potranno scambiare cripto direttamente negli ATM

Walmart, la GDO statunitense più grande al mondo, offre la possibilità di acquistare Bitcoin all'interno dei sui punti vendita. Walmart, in collaborazione con CoinMe, ha avviato un progetto pilota che consente di acquistare Bitcoin negli ATM Coinstar situati all'interno dei negozi del colosso americano. Attualmente sono stati abilitati 200 ATM dove poter acquistare BTC, ma Walmart prevede di arrivare ad 8.000 in futuro.

La notizia diffusa da Bloomberg dà ulteriore slancio alla criptovaluta più nota in un momento di importante crescita di valore, a poche ore dal massimo storico. Detto ciò, acquistare Bitcoin agli ATM non è di certo la scelta più conveniente, infatti come riporta Cointelegraph: "I bancomat Bitcoin hanno un supplemento dell'11%, composto da una commissione del 4% per l'opzione Bitcoin, più una commissione aggiuntiva del 7% per il cambio di contanti".

Per molti, la notizia di Walmart rappresenta un'ulteriore spinta verso una direzione mainstream del mondo delle criptovalute, ormai sempre di più sulla bocca di tutti. Bisogna però capire se si tratti di un segno positivo o negativo.

Seguici sul nostro canale Instagram, tante novità in arrivo!