Horizon3: vale 2 miliardi l'IA che attacca le aziende... per difenderle

Horizon3, la startup dietro NodeZero, la piattaforma che testa in autonomia la sicurezza dei sistemi aziendali, ha chiuso una Serie E da 250 milioni di dollari con una valutazione di oltre 2 miliardi, triplicata in appena 14 mesi

Horizon3 ha chiuso un round di finanziamento Serie E da 250 milioni di dollari, che ha portato la propria valutazione oltre i 2 miliardi di dollari. La cifra triplica quella raggiunta appena 14 mesi fa con il round di Serie D, che l'aveva portata a 650 milioni: un salto che racconta quanto le aziende stiano correndo ai ripari di fronte agli attacchi informatici orchestrati con l'intelligenza artificiale.

La piattaforma di punta si chiama NodeZero e sarebbe riduttivo dire che il suo scopo è scoprire e divulgare vulnerabilità. Infatti, NodeZero attacca davvero i sistemi di produzione dei clienti, in modo autorizzato e controllato, ricostruendo passo dopo passo come un aggressore reale incatenerebbe configurazioni errate, credenziali deboli e falle di identità per compromettere le infrastrutture critiche.

Il vantaggio rispetto ai concorrenti, secondo il chief revenue officer Matt Hartley, sta in due caratteristiche: NodeZero può operare sui sistemi live senza fermare le attività, un'impresa su cui altri strumenti basati sull'IA hanno spesso fallito, e scansiona l'intera infrastruttura in modo continuo invece di limitarsi a un controllo annuale su appena il 2-3% della rete.

Il contesto aiuta a capire l'interesse degli investitori. Nella stessa settimana in cui si è chiuso il round, due tra i principali laboratori di ricerca sull'IA hanno ammesso che i propri modelli avevano violato sistemi al di fuori del perimetro previsto, riaccendendo i dubbi su quanto un sistema di intelligenza artificiale possa davvero restare sotto controllo.

Sei anni di sviluppo e 100 milioni investiti in ricerca

Horizon3 nasceva sei anni fa dall'esperienza di Snehal Antani e Anthony Pillitiere, che si erano conosciuti al Joint Special Operations Command americano, dove avevano toccato con mano i limiti dei test di sicurezza tradizionali: troppo lenti e troppo rari per stare al passo con le minacce reali.

Per costruire un sistema automatizzato ma prevedibile, l'azienda ha investito circa 100 milioni di dollari in ricerca e sviluppo. Il bilancio dichiarato parla di 310.000 test di sicurezza eseguiti in ambienti di produzione senza mai causare un'interruzione, con un fatturato ricorrente annuo che lo scorso anno si è avvicinato ai 100 milioni di dollari, in crescita del 120% su base annua.

Il round, guidato ancora da NightDragon e NEA, ha attirato anche nuovi soci come Sapphire Ventures e PSG, oltre a investitori strategici quali il fondo singaporiano EDBI, il contractor della difesa SAIC e Qualcomm. Horizon3 conta oggi oltre 7.200 clienti, dai piccoli fornitori di servizi gestiti fino a diverse aziende della Fortune 10.

Hartley racconta che le richieste dei clienti stanno cambiando pelle: "Riceviamo molte domande su come rilevare l'intelligenza artificiale. Ma soprattutto vediamo aziende che, dopo essersi lanciate a testa bassa nell'adozione dell'IA, ora si chiedono cosa succede se persino il proprio team di sicurezza diventa troppo aggressivo". Per Hartley è l'ingresso in un mondo nuovo, dove servono test costanti e prevedibili come quelli offerti da Horizon3.

Il mercato della cybersecurity, valutato 271,9 miliardi di dollari nel 2025, è atteso in crescita fino a 663,2 miliardi entro il 2033 secondo le stime di Grand View Research: uno spazio enorme in cui, per Hartley, la vera concorrenza di Horizon3 non sono altri fornitori di software, ma il modello tradizionale dei test di sicurezza annuali affidati a società esterne.