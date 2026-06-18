Ho scritto un programma da zero con Kimi: un'esperienza che mi ha fatto capire molto sull'IA e su chi potrà permettersela

Un assistente AI cinese con una finestra di contesto enorme, disponibile gratuitamente. Un progetto di sviluppo software costruito iterazione dopo iterazione. E una domanda che resta aperta: questo accesso democratico all'IA è definitivo, o durerà solo finché qualcuno deciderà che è arrivato il momento di far pagare?

Qualche giorno fa ho deciso di costruire un programma da zero. Non un proof-of-concept veloce, non uno script di poche righe: un'applicazione Windows vera, con interfaccia grafica, capace di analizzare ricorsivamente il filesystem, calcolare quanto spazio occupano le cartelle e i programmi installati, visualizzarli in percentuale rispetto allo spazio totale disponibile e, qualora si decidesse decide di farlo, disinstallarli direttamente dall'interfaccia stessa. Un'applicazione utile, fatta bene, che avesse un senso pratico nel mondo reale, che trae ispirazione da ncdu (NCurses Disk Usage), l'utility a riga di comando per analizzare lo spazio su disco nei sistemi operativi Unix-like o, tornando in ambiente Windows, da applicazioni come WizTree.

Ho deciso di svilupparla con l'aiuto di Kimi, che non è un pilota di Formula 1 ma un modello di intelligenza artificiale che forse in molti non conoscono ancora, ma che merita un ragionamento serio. Da premettere che non ho alcuna, o pochissime, competenze nella programmazione.

Questa storia ha più livelli. C'è quello tecnico, che racconta cosa vuol dire costruire software con un assistente AI come collaboratore. C'è quello economico, che riguarda il modo in cui i diversi modelli sul mercato gestiscono l'accesso gratuito e i limiti d'uso. E c'è quello che, per usare una parola grossa ma precisa, riguarda il futuro: chi potrà permettersi l'intelligenza artificiale migliore? E cosa succederà a chi non potrà?

Cos'è Kimi e da dove viene

Kimi è l'assistente AI sviluppato da Moonshot AI, una startup cinese fondata nell'aprile 2023 a Pechino da Yang Zhilin, ex ricercatore alla Carnegie Mellon e Google, insieme ad altri due ex compagni di università. Il nome "Moonshot" non è casuale: secondo quanto raccontato dallo stesso fondatore, è un omaggio al cinquantesimo anniversario di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, con il "lato oscuro della luna" come metafora di ciò che ancora non è stato raggiunto ma che vale la pena inseguire. L'azienda è partita con un investimento iniziale di 300 milioni di dollari e circa 40 dipendenti, con il supporto economico di grandi nomi come Alibaba.

In pochi anni, Moonshot AI ha costruito uno dei modelli più interessanti. Il modello Kimi K2, rilasciato nel 2025 come open source, è un'architettura Mixture-of-Experts con un trilione di parametri totali, progettata specificamente per ragionamento avanzato, scrittura di codice e gestione di contesti molto lunghi.

Kimi K2.6, l'ultima versione disponibile, ha un pricing API molto più aggressivo rispetto ai modelli frontier concorrenti: $0,95 per milione di token in input in modalità cache miss, $0,16 in cache hit e $4,00 per milione di token in output. Per fare un confronto corretto, il modello di fascia alta di OpenAI più vicino è GPT-5.5, che costa $5,00 per milione di token in input e $30,00 per milione di token in output. Va tuttavia precisato che, nel mio caso, non ho utilizzato le API, ma esclusivamente la versione gratuita del chatbot. Kimi è anche capace di orchestrare fino a 100 agenti in parallelo, un'architettura agentica che, come abbiamo approfondito nel nostro editoriale Perché l'IA agentica è la vera intelligenza artificiale, è oggi la frontiera più promettente di questo settore.

Il programma: cosa fa e perché l'ho costruito

L'idea di partenza era semplice: avere uno strumento che mi permettesse di capire immediatamente dove va a finire lo spazio sul disco. Avrebbe dovuto mostrare le cartelle ordinate per dimensione, con una barra proporzionale che rendesse visibile a colpo d'occhio il peso relativo di ciascuna, e che consentisse di disinstallare le applicazioni direttamente dall'interfaccia senza passare dalle impostazioni di sistema. Un pannello di controllo unico, essenziale e pratico.

Il risultato, che vedete nell'immagine, è un'applicazione con due sezioni principali: una dedicata al File System, che analizza e ordina le cartelle per dimensione mostrando una barra di utilizzo relativo; e una dedicata alle Applicazioni installate, che permette di verificare quali programmi sono installati in ciascun disco presente nel sistema. In File System, inoltre, il programma deve identificare le cartelle semplici, che si possono cancellare senza il programma di disinstallazione, e i programmi, da cancellare solo con disinstallazione se non si vuole compromettere l'integrità del sistema. L'interfaccia è costruita in WPF con tema scuro, con colori che comunicano immediatamente la gerarchia delle dimensioni e i pulsanti di azione posizionati dove servono.

Sviluppare con Kimi: l'iterazione come metodo

Il processo di sviluppo con Kimi segue un approccio iterativo che è ormai tipico di qualsiasi lavoro fatto con gli LLM: si parte da una richiesta iniziale, il modello genera una prima versione, la si prova sul campo, si individuano gli errori o le parti da migliorare e si torna a correggere. Il punto non è ottenere subito il codice perfetto, ma affinare progressivamente il risultato, aggiungere contesto a ogni passaggio e lasciare che il modello rielabori il problema alla luce dei feedback successivi. È proprio questa modalità di lavoro, più che una singola risposta definitiva, a rendere efficace l'uso di Kimi nello sviluppo reale.

La cosa straordinaria di questo processo è che funziona anche quando il problema è opaco. Se si riporta a Kimi un errore di compilazione, o un comportamento inaspettato dell'interfaccia, o un crash in condizioni specifiche, il modello riesce spesso a individuare la causa nel codice senza che venga indicata esplicitamente. Questo non è magia: è la conseguenza diretta di quanto abbiamo discusso nell'editoriale sull'IA agentica. Il modello ha visto milioni di esempi di codice, bug e relative correzioni. Quando gli si mostra un contesto ampio, come può essere una parte di codice, un messaggio d'errore o la descrizione del comportamento osservato, riesce a ricombinare questi pattern in modo efficace, avvicinandosi alla soluzione per approssimazioni successive. Ogni iterazione aggiunge informazione al contesto, e con più contesto il modello lavora meglio. È esattamente per questo che una finestra di contesto ampia non è un dettaglio tecnico secondario, ma la condizione che rende possibile questo tipo di collaborazione.

Le difficoltà: il file di installazione e i permessi Windows

La parte tecnicamente più complessa non è stata la logica dell'applicazione, ma la costruzione del file di installazione. Windows è un sistema operativo con decenni di stratificazioni nella gestione dei permessi e, infatti, il problema principale ha riguardato i diritti di amministratore: l'applicazione deve poter richiedere l'elevazione dei privilegi in modo corretto, gestire i casi in cui l'utente rifiuta, accedere ai percorsi protetti del sistema senza generare eccezioni non gestite, e firmare il pacchetto di installazione in modo che Windows non lo blocchi o lo segnali come potenzialmente pericoloso. E, naturalmente, funzionare su PC diversi. Ognuno di questi nodi ha richiesto diversi cicli di iterazione con Kimi: si verificava il comportamento, si riportava il problema, il modello identificava la causa nel modo in cui venivano richiesti i permessi o nella struttura dello script di installazione, e proponeva una correzione specifica. Nessuno di questi problemi era immediatamente evidente: sono emersi uno per uno, man mano che il testing diventava più approfondito e i casi limite venivano esplorati, anche su diversi PC.

Il vantaggio di Kimi: contesto ampio e accesso generoso

Tutto questo lavoro composto da centinaia di messaggi, migliaia di righe di codice condivise e sessioni di debug che duravano ore, è stato possibile soprattutto grazie alla grande finestra di contesto di Kimi, che consente di lavorare su conversazioni molto lunghe mantenendo a disposizione una quantità enorme di materiale. Questo aspetto è distinto dai limiti d'uso, che dipendono invece dalla politica commerciale del servizio e dai rate limit del piano adottato. È proprio la combinazione tra contesto esteso e accesso relativamente generoso a rendere Kimi particolarmente interessante per progetti complessi come lo sviluppo software.

Il confronto con gli altri modelli principali è eloquente. ChatGPT nella versione gratuita limita l'accesso ai modelli più capaci con messaggi al giorno piuttosto ridotti, e richiede un abbonamento da circa 20 euro al mese per usare GPT-4 senza restrizioni significative. Claude di Anthropic ha lo stesso prezzo per il piano Pro, con limiti di utilizzo che si fanno sentire nelle sessioni di lavoro intensive. Gemini Advanced di Google costa anch'esso circa 20 euro al mese. Invece, Kimi, nella sua interfaccia web, permette di lavorare a lungo su sessioni complesse senza pagare, fino al momento in cui la chat diventa troppo lunga per essere gestita, come mostra il messaggio visibile nella seguente immagine, che compare quando il modello segnala di aver raggiunto il limite della sessione corrente. È il segnale che è arrivato il momento di aprire una nuova chat, non di tirar fuori la carta di credito.

In questo caso la difficoltà è stata passare tutto il lavoro da una finestra di chat all'altra perché, come tutti questi chatbot, Kimi ricorda solo le conversazioni avvenute all'interno di una singola chat (una restrizione imposta più per limiti determinati dai piani di abbonamento che da limiti effettivi degli LLM). Abbiamo trovato un modo per trasferire il materiale da una chat all'altra, sempre tramite interazioni in linguaggio naturale (il che è ovviamente fondamentale per qualcuno che, come me, non conosce bene la programmazione), ma, ripetiamo, questo è avvenuto dopo decine, se non centinaia, di interazioni col chatbot.

Non è l'unico modello a seguire questa logica, definibile come "permissiva". Google AI Studio con Gemini 2.5 Flash offre fino a 1.500 richieste al giorno gratuitamente tramite API, con una finestra di contesto da un milione di token. DeepSeek, un altro modello cinese, ha una generosità simile nelle sue condizioni di accesso. Groq permette di usare Llama 3 a velocità elevatissima nella versione gratuita, con limiti giornalieri ma senza richiedere pagamento. Il panorama dei modelli accessibili gratuitamente (o quasi) esiste, ma richiede di sapere dove guardare e di capire le limitazioni di ciascuno, all'interno di un mondo che vedrà come sempre più importante l'abilità di centellinare e gestire nel modo opportuno i token a disposizione, magari distribuendo parti del lavoro a un modello o all'altro nella maniera adeguata.

Promozione o scelta strategica?

Rimane una domanda aperta, e non è di poco conto: questa generosità di Kimi è una strategia di lancio temporanea, destinata a ridursi man mano che il servizio matura e l'azienda deve trovare un modello di business sostenibile? O è una scelta strutturale, legata alla volontà di penetrare rapidamente nel mercato tramite l'offerta di qualcosa che i concorrenti americani non mettono a disposizione alle stesse condizioni?

La risposta onesta è che non lo sappiamo. Moonshot AI è una startup, e le startup devono prima o poi fare i conti con i costi reali dell'infrastruttura. Addestrare e mantenere un modello della dimensione di Kimi K2 richiede centinaia di milioni di euro all'anno. L'accesso gratuito ampio può essere sostenuto finché arrivano finanziamenti, ma i modelli di business dell'IA si stanno consolidando in una direzione abbastanza chiara: una fascia gratuita con limiti accettabili per l'uso personale occasionale, e una fascia a pagamento per l'uso professionale intensivo. La domanda non è se questa transizione avverrà, ma quando e con quale intensità.

Il "digital divide" dell'intelligenza artificiale

È qui che il ragionamento diventa più importante. Nel mondo del lavoro, la capacità di usare l'intelligenza artificiale in modo efficace sta già diventando un fattore competitivo reale. Chi sa usare bene questi strumenti per costruire software, analizzare dati, scrivere documentazione, automatizzare processi, lavora più velocemente, produce di più e accede a competenze che normalmente richiederebbero anni di formazione specialistica. Questo è già vero oggi, con i modelli disponibili gratuitamente.

Ma il tema non si esaurisce nel semplice "chi paga di più ha di più". Molte capacità oggi considerate di frontiera come contesti lunghi, ragionamento avanzato, coding agentico e parte della multimodalità tenderanno progressivamente a essere disponibili in modelli open, locali e self-hostabili. Il vero divario, quindi, non sarà soltanto tra chi può permettersi il cloud migliore e chi no, ma anche tra chi saprà sfruttare subito le soluzioni più avanzate e chi dovrà aspettare che quelle stesse capacità diventino disponibili in forme più facilmente raggiungibili.

È un "digital divide" di nuovo tipo: non quello tra chi ha accesso a internet e chi no, ma quello tra chi ha accesso immediato all'IA più potente e chi deve affidarsi a una versione più lenta o più limitata. In un mercato del lavoro che si sta riconfigurando attorno a queste competenze, questa differenza rischia di diventare strutturale. Chi parte avvantaggiato produce di più, guadagna di più, e può investire di più nei propri strumenti; chi parte con meno risorse rischia di arrivare tardi anche quando la tecnologia, prima o poi, si democratizza.

Cosa ci dice questa esperienza

Tornando al programma che ho costruito: esiste, funziona, e l'ho costruito senza scrivere una singola riga di codice. Questo dato, da solo, dice qualcosa di importante su dove siamo arrivati. Non sono un programmatore di professione. Ho un'idea di come funziona il codice, so leggere quello che il modello produce e capire se fa ciò che dovrebbe, so descrivere un problema in modo sufficientemente preciso da ottenere una soluzione utile. Questo, oggi, è sufficiente per costruire software reale.

L'intelligenza artificiale non ha scritto il programma al posto mio: ha scritto il codice mentre io definivo il problema, verificavo il risultato, identificavo i punti di attrito e guidavo il processo verso la soluzione. È una collaborazione, non una delega. E funziona perché il modello ha abbastanza contesto da capire il progetto nel suo complesso. In altri termini, sono riuscito a conseguire questo risultato (peraltro in soli 2 giorni di lavoro) grazie a una finestra di token generosa che ha reso possibile lavorare su sessioni lunghe senza perdere il filo.

Se quella finestra dovesse restringersi, o diventare a pagamento, questa storia sarebbe stata diversa. Più lenta, più frammentata, forse non conclusa. È per questo che la domanda su chi potrà permettersi l'IA migliore non è una domanda astratta. È già una domanda che riguarda cosa riusciamo a costruire oggi, e cosa riusciremo a costruire domani.