Google Trends: quali sono le parole più ricercate del 2019? iPhone 11 tra le prime posizioni

Puntuale come ogni anno arriva l'elenco delle parole più ricercate su Google dagli utenti di tutto il mondo come anche da quelli italiani. Ogni giorno sono milioni le persone che inseriscono sulla ormai famosa barra di ricerca la propria parola o frase per avere informazioni quanto più esaurienti. Come ogni anno è interessante osservare quali parole effettivamente gli italiani o anche le altre popolazioni hanno ricercato dando vita ad una tendenza per il 2019.

A livello globale la classifica vede India contro Sud Africa come l'argomento più ricercato di tutto l'anno. Il Cricket come argomento più ricercato ma anche a seguire al secondo e terzo posto della graduatoria mondiale si attestano Cameron Boyce, personaggio scomparso prematuramente, e ancora la Copa America. Uno solo quest'anno tra i prodotti tecnologici che sono stati maggiormente ricercati ed è al quinto posto: parliamo di Apple ed il nuovo iPhone 11. L'azienda di Cupertino è ancora una volta l'unica a posizionarsi nella TOP 5 sintomo che l'azienda di Cupertino ha catturato fortemente l'attenzione degli utenti con i suoi nuovi dispositivi di nuova generazione.

In Italia? Per quanto riguarda il nostro paese la classifica delle parole più ricercate va ancora una volta a Nadia Toffa, la giornalista italiana morta dopo un malore di qualche anno fa. A seguire la tragedia di Notre Dame che ha certamente colpito l'interesse del pubblico italiano, quindi Sanremo ma anche le Elezioni europee e la morte di Luke Perry, idolo della serie TV Beverly Hills. Ecco di seguito riepilogate tutte le classifiche, divise per argomento, per quanto riguarda il nostro paese:

Parole

1) Nadia Toffa

2) Notre Dame

3) Sanremo

4) Elezioni europee

5) Luke Perry

6) Governo

7) Joker

8) Mia Martini

9) Mahmood

10) Thanos

Personaggi

1) Nadia Toffa

2) Luke Perry

3) Mia Martini

4) Mahmood

5) Mauro Icardi

6) Cameron Boyce

7) Matthijs De Ligt

8) Achille Lauro

9) Emma Marrone

10) Patty Pravo

Fai-da-te

1) Gnomi di Natale

2) Costumi di Carnevale

3) Maschera viso

4) Segnaposto pasquali

5) Pollaio

6) Scrub labbra

7) Segnalibro

8) Candele

9) Condizionatore

10) Centrotavola

Cosa significa

1) Machu Picchu

2) Hollywood

3) Trigama

4) Flat tax

5) DSGA

6) Fearless

7) Bipolare

8) Jambo bwana

9) Cuneo fiscale

10) No deal

Perché

1) È caduto il governo

2) Rinviata Lazio-Udinese

3) Si chiamano sardine

4) La Turchia attacca i curdi

5) Non siamo piu tornati sulla luna

6) La guerra in Siria

7) La mimosa è diventata un simbolo

8) Hitler odiava gli ebrei

9) Si festeggia ferragosto

10) Il Mose non funziona

Mete vacanze

1) Zanzibar

2) Croazia

3) Sardegna

4) Calabria

5) Puglia

6) Albania

7) Caraibi

8) Toscana

9) Trentino

10) Maldive

Ricette

1) Pastiera napoletana

2) Tiramisu

3) Lenticchie

4) Colomba pasquale

5) Chiacchiere

6) Pancake

7) Tortano napoletano

8) Nocino

9) Brasato

10) Crepes dolci

Biglietti

1) Lotteria Italia

2) Ultimo

3) Vasco Rossi

4) Finale Champions League

5) Sigep

6) Mondiali calcio femminili

7) Renato Zero

8) Museo del Prado

9) Jova Beach Party

10) Tiziano Ferro