Google Street View ha ora immagini per 16 milioni di chilometri

Sebbene Google - o per meglio dire Alphabet - si occupi davvero di una gran varietà di attività tra i progetti commerciali all'attivo e quelli di ricerca sperimentale, c'è forse un elemento iconico che rende il colosso di Mountain View riconoscibile al di fuori del web: è la sua "macchinina" con il complesso sistema di videocamere a guisa di torretta che viene usata per scattare le fotografie delle strade che sono usate per la realizzazione del servizio Street View.

Macchinina (beh, sono ovviamente più di una) che ha permessoa Google di tagliare un importante traguardo dopo 12 anni di attività del servizio: Street View ha infatti fotografato oltre 10 milioni di miglia di strade, autostrade, viali e viottoli in tutto il mondo. Sono oltre 16 milioni di chilometri, pressappoco 400 volte la lunghezza dell'equatore terrestre: pensate a questa macchinina che gira intorno al mondo per 400 volte.

Big G ha inoltre fatto sapere che Google Earth può ora disporre di ben 36 milioni di miglia quadrate di immagini da satellite che sono usate per la visione dall'alto del mondo. Per metterla in un'altra prospettiva: queste immagini mappano quelle parti del mondo dove, nel complesso, vive il 98% della popolazione mondiale.

E' la prima volta che Google condivide apertamente questo genere di informazioni relative a Google Maps (Earth e Street View sono di fatto due elementi complementari di Maps) che tra l'altro può vantare oltre 1 miliardo di utenti mensili.

Google Street View è stato pensato nel 2004 da Larry Page, il co-fondatore di Google, che proprio nei giorni scorsi ha annunciato le dimissioni da CEO dell'azienda. L'obiettivo di Page con Street View era quello di realizzare una mappa del mondo veramente a tutto tondo che andasse oltre strade e autostrade, comprendendo vialetti, sentieri, e punti panoramici. E per ottenere questa capillarità Google usa non solo una flotta di veicoli, ma anche particolari zaini indossati da persone a piedi o su mezzi di trasporto animali, come pecore e cammelli.