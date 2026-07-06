Google reimmagina la Dichiarazione d'Indipendenza con Gemini

Google ha celebrato i 250 anni dalla firma della Dichiarazione d'Indipendenza con uno spot che immagina Thomas Jefferson e Ben Franklin alle prese con Google Docs, Calendar e Gemini: la trovata pubblicitaria ha diviso il pubblico tra ironia e accuse di tono fuori luogo

Google ha scelto l'anniversario più simbolico della storia americana, i 250 anni dalla firma della Dichiarazione d'Indipendenza, per lanciare uno spot che mescola i padri fondatori e Google Workspace. Lo slogan scelto, "Group project, but make it 1776", riassume bene l'operazione: trasformare la stesura del documento fondativo degli Stati Uniti in un progetto di gruppo gestito con gli strumenti dell'azienda di Mountain View.

Nello spot un Thomas Jefferson visto perlopiù di spalle è alle prese con la bozza quando riceve un messaggio insistente di Ben Franklin. Da lì parte un processo collaborativo tutto interno all'ecosistema Google: le modifiche arrivano come commenti su Google Docs, la riunione viene fissata su Google Calendar e si tiene a distanza su Google Meet, con tanto di partecipanti che tengono tutti la videocamera spenta. Il documento viene infine perfezionato con firme elettroniche, e parte la sequenza dei fuochi d'artificio.

L'intelligenza artificiale, inevitabile in una pubblicità tech del 2026, compare ma con un ruolo defilato. I Padri Fondatori virtuali usano lo strumento "help me visualize" di Google per provare diversi animali sul sigillo nazionale, mentre Gemini si occupa di prendere appunti durante la riunione e viene consultato prima di rifiutare la richiesta di accesso al documento avanzata da Re Giorgio III.

Un tono scherzoso, ma il testo resta umano

Il registro complessivo è dichiaratamente ironico: a un certo punto Sam Adams propone di "risolvere la questione a birre". Rispetto ad altre campagne recenti di Google, l'evangelizzazione sull'IA qui resta piuttosto contenuta. A differenza del discusso spot in cui un padre usava Gemini per scrivere una lettera alla figlia, in questo caso Google evita accuratamente di suggerire che il testo della Dichiarazione sarebbe stato migliore se scritto con l'IA. Il dettaglio più artificiale, semmai, riguarda le immagini stesse: le riprese hanno una patina che ricorda da vicino i video generati sinteticamente.

Le reazioni del pubblico si sono polarizzate lungo linee piuttosto nette. Su YouTube e Instagram i commenti risultano in gran parte positivi, ma su altri social il tono cambia radicalmente: gli utenti hanno definito lo spot "cringe" e "clamorosamente fuori luogo", puntando il dito soprattutto sul richiamo all'intelligenza artificiale.

Diversi commentatori, tra cui lo storico Angus Johnston, hanno notato un paradosso: quanto poco di quello mostrato nello spot sia in realtà riconducibile all'IA vera e propria. Secondo Johnston, "anche in una fantasia scherzosa come questa, resta impossibile sostenere che l'IA sia uno strumento utile per l'organizzazione politica, la scrittura o la collaborazione umana". Un giudizio che ridimensiona, di fatto, l'intera operazione di marketing costruita attorno a uno dei documenti più celebrati della storia statunitense.