Google pagherà 700 milioni di dollari per chiudere la causa antitrust sul Play Store

Google ha accettato di pagare 700 milioni di dollari per chiudere una causa antitrust intentata da 36 stati degli Stati Uniti e dal Distretto di Columbia in merito alle politiche sul Play Store di Android. L'accordo, annunciato lunedì, prevede che Google verserà 630 milioni in un fondo di compensazione a beneficio dei consumatori e 70 milioni in un fondo destinato agli Stati firmatari.

La causa, presentata nel luglio 2021, accusava Google di abusare della sua posizione dominante nel mercato delle app per dispositivi Android imponendo commissioni eccessive agli sviluppatori. L'accordo prevede che Google applichi alcune modifiche alle policy del Play Store per affrontare queste preoccupazioni.

In particolare, Google consentirà agli sviluppatori di utilizzare sistemi di pagamento alternativi al servizio di fatturazione di Google, bypassando così le commissioni fino al 30% imposte dal colosso di Mountain View. Gli sviluppatori potranno anche mostrare diverse opzioni di prezzo agli utenti al momento dell'acquisto. Questa pratica, nota come "User Choice Billing", verrà estesa a tutti gli Stati Uniti.

Inoltre, Google semplificherà il processo di sideloading, ovvero l'installazione di app al di fuori del Play Store, e aggiornerà il linguaggio per informare gli utenti dei potenziali rischi di sicurezza. Verranno anche chiarite le policy che consentono ai produttori di preinstallare app store alternativi a quello di Google.

L'azienda di Mountain View ha commentato: "Siamo lieti di risolvere il nostro caso con gli Stati e di portare avanti un accordo che include questi miglioramenti, che aiuteranno a far evolvere Android e Google Play a vantaggio di milioni di sviluppatori e miliardi di persone in tutto il mondo".