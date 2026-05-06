Google Chrome scarica silenziosamente 4GB di modelli AI: scoppia il caso

Il confine tra funzionalità integrata e comportamento invasivo si è fatto improvvisamente molto sottile per gli utenti di Google Chrome. Secondo un'analisi dettagliata pubblicata dal ricercatore di sicurezza Alexander Hanff, noto nella community come "That Privacy Guy", il browser di Mountain View sta procedendo al download sistematico e silenzioso di un modello IA on-device di circa 4 GB. Il file, denominato weights.bin, costituisce il cuore pulsante di Gemini Nano, la versione alleggerita del modello linguistico di Google progettata per girare localmente sull'hardware dell'utente.

La tecnologia in sé promette una maggiore privacy elaborando i dati senza inviarli al cloud, ma la modalità di distribuzione ha fatto storcere qualche naso. Hanff ha documentato come il download avvenga in background, senza che venga presentato alcun prompt di consenso, alcuna informativa sulle dimensioni del file o una semplice notifica di completamento. Una volta che Chrome valuta l'idoneità hardware del sistema (basandosi su GPU e memoria disponibile), procede alla scrittura dei dati nella directory OptGuideOnDeviceModel.

Gemini Nano su Chrome: il download che non hai chiesto

Per verificare il comportamento del browser, Hanff ha utilizzato un profilo Chrome vergine su macOS, monitorando l'attività tramite i log del filesystem del kernel. I risultati sono inequivocabili: il browser ha creato la directory del modello e ha scaricato l'intero payload di 4 GB in circa 14 minuti, sfruttando un momento di inattività (idle time) in cui non c'era alcuna interazione umana.

Gli utenti che scoprono l'occupazione anomala del disco e decidono di eliminare manualmente la cartella, inoltre, si scontrano con un meccanismo di reinstallazione automatica. Chrome, infatti, scarica nuovamente il modello alla prima occasione utile, a meno di non intervenire pesantemente sulle flag sperimentali del browser o procedere alla disinstallazione completa del software.

Oltre al fastidio per gli utenti, le implicazioni legali per Google potrebbero essere rilevanti specialmente in territorio europeo. Hanff sostiene che questa pratica violi apertamente la Direttiva ePrivacy, che impone il consenso preventivo e informato per la scrittura di informazioni sul dispositivo dell'utente, oltre ai principi di trasparenza e minimizzazione dei dati sanciti dal GDPR. Oltre alla privacy, c'è la questione ambientale: distribuire un binario da 4 GB su scala globale non è un'operazione a costo zero.

Se il rollout dovesse raggiungere un miliardo di utenti (circa il 30% della base installata di Chrome), l'energia consumata per il solo trasferimento dei dati potrebbe toccare i 240 GWh, con un'impronta di carbonio vicina alle 60.000 tonnellate di CO2 equivalente. Si tratta di un costo ecologico "esternalizzato" che Google impone agli utenti e al pianeta per abilitare funzioni come il "Help me write" o il rilevamento delle truffe, che spesso rimangono inutilizzate dalla stragrande maggioranza della popolazione.

Infine, se in contesti con fibra ottica illimitata 4 GB possono sembrare trascurabili, in molte aree del mondo dove le connessioni sono a consumo o soggette a cap rigorosi, un download non autorizzato di queste dimensioni ha conseguenze finanziarie dirette. Gli utenti su hotspot mobili o connessioni satellitari rurali potrebbero trovarsi con il traffico dati esaurito a causa di un aggiornamento silente di cui non conoscono nemmeno l'esistenza. Al momento, Google non ha rilasciato dichiarazioni dettagliate in merito, ma la pressione dei regolatori e della community tecnica potrebbe costringere il colosso di Mountain View a introdurre un sistema di opt-in esplicito per le sue funzionalità IA più pesanti.