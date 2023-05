Google cancellerà gli account inattivi da due anni! Ecco come fare per non perdere l'account

Google ha esposto i dettagli di una nuova politica che prevede l'eliminazione di account inattivi. In particolare secondo le nuove regole della società, tutti gli account che risultano inattivi per un periodo di due anni saranno cancellati, compresi tutti i dati e le informazioni ad essi associati.

La società di Mountain View giustifica questo cambiamento nelle politiche interne come un modo per prevenire lo spam: "gli account abbandonati hanno circa 10 volte meno probabilità rispetto agli account attivi di avere la verifica a due fattori" e, una volta che vengono compromessi, possono diventare strumenti nelle mani dei malintenzionati per veicolare spam o perpetrare furti di identità. La giustificazione è verosimile, anche se un'altra ragione è probabilmente il recupero di spazio di archiviazione in un'ottica di controllo dei costi. La nuova regola sugli account inattivi si applica solo agli account individuali. Gli account aziendali a pagamento possono restare inattivi fino a quando continueranno a pagare l'abbonamento.

Cosa si intende per attività dell'account? In realtà è molto semplice, e la stessa Google afferma che "il modo più facile per mantenere attivo un account Google è effettuare un accesso almeno una volta ogni 2 anni", ma indica anche altri modi ed esempi di "attività", qualora l'accesso sia già stato effettuato, come ad esempio leggere e inviare mail, usare Google Drive, guardare un video di YouTube, scaricare un'app dal Play Store, effettuare una ricerca su Google o accedere ad un app o servizio di terze parti usando "Accedi con Google".

Anche i "check-in" di Android sono indicati come una forma di attività valida per mantenere l'account attivo, così come il pagamento di un abbonamento a Google One. Google Foto, invece, pare avere un elenco di "attività" separato che, se non osservate, potrebbero portare all'eliminazione delle foto: è necessario visitare il sito web o l'app di Google Foto o caricare una foto ogni due anni.

Nel caso in cui qualcuno disponga di un account Google che già risulta inattivo da almeno due anni non lo vedrà sparire immediatamente. Le nuove politiche avranno effetto a partire da dicembre 2023 e Google promette di inviare varie notifiche nei mesi precedenti l'eliminazione così che per l'utente possa essere reso consapevole della cosa.

Maggiori informazioni sul blog di Google.