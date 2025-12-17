Gli Stati Uniti vanno a caccia di talenti nel settore IA: parte il programma U.S. Tech Force

Gli Stati Uniti, con il nuovo programma U.S. Tech Force, puntano a integrare nelle agenzie federali un gran numero di professionisti legati al settore dell'intelligenza artificiale, per ammodernare i propri servizi e ottenere un vantaggio competitivo

L'intelligenza artificiale è un settore in crescita e anche i Governi sono sempre più interessati a sfruttarla. Un esempio che chiarisce al meglio questo trend arriva, naturalmente, dagli Stati Uniti dove l'amministrazione Trump ha annunciato il lancio del nuovo programma U.S. Tech Force.

Un team di esperti per l'intelligenza artificiale

Con U.S. Tech Force, il Governo americano vuole integrare circa 1.000 esperti nell'utilizzo di tecnologie legate all'intelligenza artificiale in tutte le principali agenzie federali. Il programma di assunzioni si articolerà in due anni e punta a garantire una sostanziale accelerazione nell'ammodernamento dei sistemi pubblici americani. Le figure coinvolte sono diverse e andranno a occupare ruoli attualmente non disponibili o con poco personale. Il programma sta utilizzando X, con un account ufficiale appena creato, per pubblicizzare la sua attività.

L'impegno previsto è di almeno due anni su progetti considerati prioritari dall'amministrazione americana. Il programma U.S. Tech Force potrà contare anche sul supporto delle principali aziende americane, da Google a Microsoft, passando per OpenAI, Meta, xAI e Apple, che offriranno supporto al nuovo personale.

La retribuzione per i professionisti del mondo AI è in linea con gli standard americani (120-180 mila dollari all'anno). Al termine dell'impegno biennale, sono previsti vari incentivi per i lavoratori che potranno scegliere di restare nelle agenzie federali o sfruttare un accesso agevolato nel settore privato grazie alle partnership con le varie aziende citate in precedenza.

L'obiettivo degli Stati Uniti è chiaro: puntare su personale qualificato per integrare, in tempi rapidi e nel miglior modo possibile, l'intelligenza artificiale all'interno dei sistemi federali e assicurarsi un vantaggio competitivo.

