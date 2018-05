Geekmall.it festeggia il primo compleanno con sconti, regali, e molto altro

Nel mese di Maggio ricorre il primo compleanno di Geekmall.it, uno dei siti principali in Italia per quanto riguarda i prodotti di qualità made in China. Sono già passati 12 mesi da quando Geekmall.it faceva capolino nel web italiano proponendo spedizioni rapidissime e garanzia e assistenza italiana per 2 anni, servizi che, oltre ad un prezzo concorrenziale sui dispositivi elettronici più desiderati, gli hanno permesso di conquistare, dati ufficiali alla mano, oltre 10 mila clienti.

Per ringraziare tutti coloro che hanno creduto al progetto e per i nuovi clienti che arriveranno, il portale proporrà un mese intero di "super promozioni". Troviamo, come ormai di consueto per i portali di rivendita di questo tipo, tanti prodotti in offerta e tantissimi codici sconto sui prodotti dei migliori brand presenti sul catalogo online: Xiaomi, Nubia, Jumper, Weloop, Huawei, Tronsmart, sono solo alcune delle marche più consolidate presenti sul sito di rivendita online.

Nella pagina dell'iniziativa trovate una promozione generale per il compleanno di Geekmall.it con un sacco di prodotti scontati e altri tre box speciali dedicati alle migliori offerte su: smartwatch, Tv-Box e su tutti i prodotti Tronsmart. In più ogni giorno viene proposto un FREE GIFT ad ogni acquisto speciale: acquistando uno Xiaomi Mi A1 Nero da 32GB si riceveranno, ad esempio, delle cuffie Xiaomi. Basterà utilizzare il COUPON55 segnalato nella sezione “Geekmall vi fa un regalo” della pagina promozionale.

Di seguito vi proponiamo alcuni link utili per seguire l'evento al meglio:

Fra alcune novità del portale citiamo inoltre l'apertura del canale Telegram ufficiale di Geekmall, dove rimanere aggiornati sulle ultime esclusive, sui nuovi arrivi e le ultime offerte. Si può accedere al canale attraverso il link https://t.me/geekmall. Inoltre Geekmall ha inaugurato l'apertura del canale YouTube ufficiale, in cui verranno mostrati gli unboxing dei prodotti appena arrivati e dare un'occhiata più da vicino sugli ultimi modelli e i loro test. Il canale si trova a questo indirizzo. Infine, ci sono novità anche sul blog, che riceverà un restyling grafico.

Nel mese di maggio il portale proporrà diversi dispositivi, come Xiaomi Redmi Note 5 in versione Internazionale, il Mi Mix 2S, il proiettore Mi Mijia Cinema Laser di Xiaomi, il drone Mi MiTu Drone, e la nuova gamma di computer portatili Xiaomi.

Di seguito una lista dei primi prodotti scontati:

