Fallout, la serie TV debutterà un giorno prima su Prime Video. Stagione 2 già confermata?

È indubbiamente una delle serie televisive più attese di questa prima metà dell'anno e, per la gioia dei fan, il suo debutto è stato addirittura anticipato. Parliamo di Fallout, show ispirato all'omonimo gioco di ruolo post-apocalittico prodotto da Bethesda: come annunciato poche ore fa da Amazon, tutti gli otto episodi che compongono la prima stagione della serie saranno disponibili con un giorno di anticipo rispetto alla data precedentemente annunciata.

Fallout su Prime Video da domani, 10 aprile

Attraverso le parole dell'attore statunitense Walton Goggins, Prime Video annuncia il debutto anticipato di Fallout sulla sua piattaforma di streaming on demand. Goggins, che nella serie interpreta il ruolo del 'Ghoul', ha un entusiasmante messaggio da recapitare ai fan.

"[...] Vi daremo la serie in anteprima. Tutta la serie". La prima stagione di Fallout sarà disponibile già da mercoledì 10 aprile, in esclusiva su Prime Video. Ricordiamo che, almeno fino a poche ore fa, la serie televisiva avrebbe dovuto debuttare l'11 aprile.

Grazie al post pubblicato su Instagram, scopriamo che la prima stagione di Fallout verrà inserita nel catalogo di Prime Video alle 3.00 di notte (ora italiana) del 10 aprile.

Fallout deve ancora debuttare, ma si parla già del rinnovo

Insomma, pochissime ore ci separano dal debutto di Fallout e in molti sono curiosi di scoprire cosa ha realizzato la Kilter Films di Lisa Joy e Jonathan Nolan - fratello minore del regista e sceneggiatore Christopher (Oppenheimer). In ogni caso, sebbene il lancio dello show debba ancora avvenire, in rete si parla già del rinnovo ufficioso per una seconda stagione.

A riportare la notizia è Variety, secondo cui lo stato della California - e, più precisamente, la California Film Commission - ha pronti 152 milioni di dollari in incentivi fiscali da assegnare a diverse produzioni televisive. A quanto pare, nella lista è presente anche la seconda stagione di Fallout, a cui è persino destinato il budget più grande.

Amazon's 'Fallout' to Film Second Season in California With $25 Million Tax Credit https://t.co/XgK0RoY0xC — Variety (@Variety) April 8, 2024

Nel report viene sottolineato che, per la realizzazione della prima stagione, sono stati investiti 153 milioni di dollari con il coinvolgimento della già menzionata Kilter Films, di Amazon Prime Video e della stessa Bethesda Softworks, che detiene i diritti del franchise. "La prima stagione è stata prodotta principalmente a New York, con alcune riprese effettuate nello stato dello Utah", aggiunge Gene Maddaus nel suo approfondimento per Variety.