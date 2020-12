Facebook, azione dura contro le teorie complottiste sui vaccini contro il COVID-19

Negli ultimi mesi, Facebook ha lavorato duramente per rimuovere le teorie di complotto e le cosiddette fake news dalla sua piattaforma. A ottobre ha vietato i gruppi e le pagine associate a QAnon, ad esempio, ed ha anche posto fine ai post che negavano l'Olocausto. Inoltre ha proibito i post contenenti disinformazione sui vaccini. Nelle scorse ore l'azienda ha anche annunciato che userà il pugno duro anche con le fake news sui vaccini contro il COVID-19.

Con le notizie che si stanno diffondendo in queste settimane, la società si è trovata costretta a fare un ulteriore passo avanti e ha dichiarato che rimuoverà tutte le false affermazioni relative a potenziali vaccini per contrastare la pandemia globale di COVID-19. Le nuove manovre verranno applicate non solo su Facebook, ma anche su Instagram. Tutte le "bufale" relativi ai vaccini contro il COVID-19, ai loro componenti, alle prestazioni e agli effetti collaterali verranno quindi rimosse dai social.

Chi stabilirà quali sono le news affidabili o meno? Stando a quanto dichiarato dall'azienda, le due piattaforme social si affideranno alle linee guida divulgate dalle autorità di sanità pubblica, per un'azione dura che viene considerata fondamentale per evitare seri rischi alla salute delle persone. E' questo il motivo per cui Facebook si dice costretta a compiere un nuovo passo che da una parte può avere il sapore della censura, dall'altra parte sembra necessario per arrestare la disinformazione dilagante sulle due piattaforme, seguite da un pubblico vasto e variegato.

Di seguito l'annuncio completo, liberamente tradotto dall'inglese: