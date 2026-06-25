Emma avrebbe dovuto contribuire alla sovranità tecnologica italiana, ma non sa neanche la tabellina del 9

Il modello linguistico Emma-5, presentato da Egomnia come progetto di sovranità tecnologica nazionale, ha collezionato in pochi giorni decine di screenshot di risposte sbagliate e frasi senza senso. Dietro la beffa social ci sono però specifiche tecniche precise, 550,4 milioni di parametri e una finestra di contesto di appena 2.048 token, e una storia aziendale, quella del fondatore Matteo Achilli, che spiega perché lo scetticismo del pubblico non nasca dal nulla

Basta una domanda da scuola elementare per smontare settimane di comunicati sulla sovranità tecnologica italiana. Sono tantissime le domande che hanno messo in difficoltà Emma-5, il modello linguistico di punta della famiglia Emma, sviluppata dalla società Egomnia S.p.A. e fondata da Matteo Achilli.

La scintilla è un post satirico diventato virale, in cui un utente scherza sul fatto che proprio Emma-5 gli avrebbe dato ottimi consigli finanziari, e la presenta con ironia come l'intelligenza artificiale che libererà l'Italia dal predominio di OpenAI e Anthropic. In realtà, Emma-5 ha risposto in maniera sconclusionata e involontariamente ironica a quasi ogni domanda fatta dagli utenti che, per divertimento personale, hanno voluto provarlo, perlomeno fin quando lo strumento non è stato messo offline. Nel momento in cui scriviamo, infatti, non è più raggiungibile.

Le specifiche tecniche dietro la beffa

La pagina ufficiale del progetto elenca quattro modelli della famiglia Emma, con numeri pubblici e verificabili da chiunque. Emma-3 conta 125,3 milioni di parametri e peso di 0,6 gigabyte: un modello giocattolo, utile solo per prototipi rapidi. Emma-4 sale a 317,1 milioni di parametri e 1,48 gigabyte, pensato per chatbot leggeri. Emma-5, il modello accessibile considerato di punta, con 550,4 milioni di parametri e 2,46 gigabyte di peso. Emma-6, ancora in addestramento e non disponibile al pubblico, dovrebbe arrivare a circa 1,55 miliardi di parametri.

Dal punto di vista architetturale, Emma-5 è un transformer decoder-only in stile GPT, con Grouped-Query Attention in rapporto 4:1, RoPE per la codifica posizionale, RMSNorm per la normalizzazione e SwiGLU come funzione di attivazione. Il vocabolario si basa su un tokenizzatore SentencePiece BPE da 50.000 token e l'inferenza passa attraverso ONNX Runtime, eseguibile in locale senza connessione a server esterni. La finestra di contesto si ferma però a 2.048 token: una soglia bassa che limita non poco la capacità del modello di gestire conversazioni lunghe o documenti estesi.

Sul benchmark interno Vespucci, un elenco di 875 domande in italiano elaborato dalla stessa azienda, Emma-5 dichiara un punteggio del 57,8 per cento. Il dato arriva da un test proprietario e non da una terza parte indipendente, e merita quindi la stessa cautela che si applica a qualunque benchmark autoprodotto.

Cosa dice, e cosa non promette, Egomnia

Va riconosciuto un punto a favore dell'azienda: il sito ufficiale non promette risultati che il prodotto non può dare. I modelli della famiglia Emma sono definiti progetti sperimentali, esplicitamente non pensati per competere con i modelli internazionali di fascia alta. Il disclaimer pubblicato sul portale esclude in modo netto qualunque uso professionale, legale, medico o finanziario delle risposte generate. Gli screenshot virali sui "consigli finanziari" colpiscono quindi proprio l'unico ambito che il produttore vieta espressamente: un po' come deridere una calcolatrice da tasca perché non guida un'automobile.

Quanto costa e come si usa Emma

L'accesso base alla chat web, disponibile senza registrazione, è gratuito ma con un tetto di messaggi per ogni conversazione. Per chi vuole togliere quel limite e ottenere priorità sui modelli più grandi, l'abbonamento Premium costa 1 euro all'anno. Chi preferisce eseguire i modelli sul proprio computer può scaricare gratuitamente i pesi da Hugging Face con licenza OpenRAIL-M, oppure richiedere chiavi API per uso aziendale. Un'app per iOS e Android, secondo il sito, è ancora in arrivo.

Sul fronte dei dati, Egomnia vende anche EmmaSFT 6.0, un set di oltre 100.000 coppie domanda-risposta usato per il fine-tuning della futura Emma-6, distribuito tramite un negozio online dedicato e reso gratuito per università e centri di ricerca non commerciali.

Il fondatore con un passato già finito sotto i riflettori

Il nome scelto per il progetto non è casuale: Emma è la figlia di Achilli, che fonda Egomnia nel 2012, quando è ancora studente di economia all'università Bocconi di Milano. All'epoca Egomnia nasce come social network professionale, una sorta di alternativa italiana a LinkedIn basata su un algoritmo di classifica dei candidati. Il settimanale Panorama Economy gli affibbia il soprannome di "Zuckerberg italiano" già nel 2012, seguito due anni dopo dalla docu-serie BBC The Next Billionaires e poi da un libro pubblicato da Rizzoli.

Nel 2017 la sua storia diventa un film, The Startup, diretto da Alessandro D'Alatri con Andrea Arcangeli nei panni del protagonista. L'uscita in sala innesca però una raffica di articoli che mettono in dubbio la corrispondenza tra le collaborazioni aziendali sbandierate da Egomnia e i numeri reali della società. Achilli respinge le contestazioni e le attribuisce a un eccesso di attenzione mediatica, poi continua a guidare l'azienda, oggi quotata su Euronext Growth Milan con una capitalizzazione che si ferma a poco più di 2,3 milioni di euro.

Questo precedente pesa sul giudizio del pubblico più della qualità tecnica del prodotto in sé: la sensazione diffusa online è quella di un copione già visto, e di proclami ambiziosi seguiti da un prodotto che non regge il confronto con le aspettative create.

Chi vuole discutere seriamente di indipendenza dei modelli linguistici ha, in Italia, altri due riferimenti con una scala diversa. Il primo è Minerva, la famiglia di modelli sviluppata dall'università Sapienza di Roma e addestrata da zero sui testi italiani. Il secondo è Modello Italia, il progetto della società iGenius, costruito su risorse di calcolo di un ordine di grandezza superiore a quello di Emma. Anche il dibattito europeo sui modelli linguistici sovrani, dal progetto svizzero Apertus alle iniziative comunitarie, si muove su parametri, dati e infrastrutture che, ad oggi, la famiglia Emma non ha.

Tra ironia e preoccupazione: le reazioni del settore

Non tutti i commenti tecnici si sono limitati alla presa in giro. Su StartupItalia, un avvocato esperto di diritto digitale e docente in diverse università italiane ha definito la vicenda più preoccupante che comica.

Il rischio, secondo questa lettura, è che una società quotata in Borsa induca il pubblico a confondere un esperimento di scala didattica con il reale livello raggiunto dall'intelligenza artificiale italiana, e finisca per indebolire agli occhi di milioni di persone un'idea, quella della sovranità tecnologica, che resta di per sé condivisibile.

Il caso Emma, in definitiva, non riguarda solo un chatbot da 2,46 gigabyte capace di girare su un portatile qualunque: riguarda anche il modo in cui si comunica al pubblico un progetto tecnologico, e quanto la sproporzione tra parole e specifiche tecniche possa trasformare un'iniziativa, magari onesta nei suoi limiti dichiarati, nella barzelletta del giorno.