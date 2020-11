Elon Musk supera Bill Gates e diventa il secondo uomo più ricco al mondo

L'azienda di auto elettriche Tesla nell'ultimo anno ha registrato una crescita esponenziale, tra settembre 2019 e 2020 il valore della singola azione è cresciuta del 750%. Il CEO della società Elon Musk possiede il 20% delle quote Tesla e ha visto incrementare il suo patrimonio di oltre 7 miliardi alla chiusura di Wall Street di lunedi 23 novembre.

Elon Musk diventa il secondo uomo più ricco del mondo grazie a Tesla

Il patrimonio di Musk quanto riportato da Bloomberg Bilionaires Index ammonta a circa 128 miliardi di dollari, cifra che gli ha permesso di superare il co-fondatore di Microsoft Bill Gates e collocarsi al secondo posto, dietro solamente al fondatore di Amazon Jeff Bezos con i suoi 182 miliardi di patrimonio. Musk a gennaio 2020 era il 35° uomo più ricco del pianeta, in meno di un anno grazie al prezzo delle azioni di Tesla è riuscito a guadagnarsi il podio. Bill Gates è stato primo in classifica per molti anni finche nel 2017 venne scalzato da Bezos. Il co-fondatore di Microsoft vanta un patrimonio di 127 miliardi di dollari ma sarebbero molti di più, considerando che dal 2006 ad oggi ha donato in beneficenza a favore della sua fondazione ben 27 miliardi di dollari.

Il quotidiano britannico The Guardian ha affermato che Tesla con 500 miliardi di dollari ha la più alta capitalizzazione di mercato di qualsiasi altra casa automobilistica, ricordando che partì a inizio anno con meno di 100 miliardi.

Musk inoltre è fondatore e proprietario della SpaceX, una società aerospaziale con l'obiettivo di aumentare l’affidabilità e di ridurre i costi dei lanci verso lo spazio e l'utopia di sviluppare tecnologie capaci di colonizzare e rendere possibile la presenza umana su Marte. La SpaceX è la prima società aerospaziale privata e recentemente ha registrato un buon successo lanciando 4 astronauti nella stazione spaziale internazionale a bordo della navicella Crew Dragon.

Le azioni di Tesla sono aumentate esponenzialmente quando la società è riuscita ad entrare nell'indice S&P 500 delle principali società statunitensi. Tre quarti del patrimonio netto di Musk proviene dalle azioni Tesla.