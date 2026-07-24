Elon Musk: l'intelligenza artificiale supererà l'uomo entro 5 anni e il denaro sparirà

In una lunga intervista a The Economist, Elon Musk ha delineato uno scenario in cui l'IA supererà l'intelligenza umana entro 5 anni e porterà a un'era di abbondanza tale da rendere il denaro superfluo entro un decennio. Il magnate propone anche un sistema di autoregolamentazione condivisa tra Stati Uniti e Cina per contenere i rischi dei modelli più avanzati.

Elon Musk è tornato a parlare pubblicamente di intelligenza artificiale in un'intervista concessa a The Economist. Il colloquio ha toccato temi che spaziano dalle previsioni sull'evoluzione dei modelli linguistici alla geopolitica dei semiconduttori.

Secondo Musk, entro cinque anni i sistemi di intelligenza artificiale potrebbero superare complessivamente l'intelligenza umana, mentre nel giro di un decennio l'automazione cognitiva e robotica porterebbe a una condizione di "abbondanza straordinaria" tale da rendere il lavoro umano "opzionale" e il denaro stesso privo di significato. In questo scenario, xAI (ora ribattezzata SpaceXAI) starebbe sviluppando sistemi per compiti cognitivi come la programmazione software, mentre Tesla proseguirebbe lo sviluppo di robot umanoidi. Per alimentare questa infrastruttura, Musk ha ribadito l'intenzione di costruire datacenter orbitali, alimentati dall'energia solare disponibile nello spazio.

Di fronte all'ipotesi di una progressiva sostituzione del lavoro umano, l'imprenditore ha ventilato la necessità di forme di redistribuzione su larga scala, un "reddito universale elevato" finanziato anche da un'imposizione fiscale che lui stesso si è detto disposto ad accettare, pur sostenendo in parallelo che il concetto di denaro perderà rilevanza entro dieci anni. Musk ha inoltre indicato la deflazione, e non l'inflazione, come il rischio economico più concreto in un contesto di produzione automatizzata praticamente illimitata.

Sul fronte della sicurezza, Musk ha ripreso ed esteso una proposta avanzata in precedenza da Demis Hassabis, co-fondatore di Google DeepMind, secondo cui i governi dovrebbero istituire organismi di autoregolamentazione del settore. Nella versione di Musk, i principali laboratori di IA - comprese le realtà cinesi - dovrebbero avere una o due settimane per ispezionare reciprocamente i modelli più avanzati prima del rilascio, segnalando eventuali rischi ai governi di Washington e Pechino. "I concorrenti possono tenersi onesti a vicenda", ha dichiarato, aggiungendo di essere disposto persino a un riavvicinamento con Sam Altman, CEO di OpenAI, con cui è in causa da anni, "per il bene del mondo".

Sul piano della competizione internazionale, Musk si è mostrato meno allarmato di altri leader del settore, come Dario Amodei di Anthropic, rispetto all'ascesa dei laboratori cinesi, citando come esempio il recente modello Kimi K3 di Moonshot AI. Ha stimato una "buona probabilità" che la Cina diventi leader nel settore, anche grazie a una capacità produttiva elettrica superiore a quella statunitense.

Musk si è inoltre detto contrario ai tentativi dell'amministrazione Trump di vietare l'uso di modelli cinesi da parte di aziende americane, ritenendo che la misura non rallenterebbe la corsa all'IA di Pechino. Ha inoltre affermato che la Cina sarebbe "più vicina di quanto si pensi" a risolvere il problema della litografia per i semiconduttori più avanzati, un settore attualmente dominato dal monopolio dell'olandese ASML, cui è vietato vendere le tecnologie più sofisticate al mercato cinese per via delle restrizioni all'export statunitensi.

Nel suo editoriale di commento, The Economist ha sottolineato alcune contraddizioni nella posizione di Musk: da un lato l'imprenditore sostiene che l'IA renderà "irrilevanti" anche le persone più potenti, lui compreso, entro un decennio; dall'altro continua a operare per rafforzare il proprio controllo su aziende come SpaceX, di cui detiene oltre l'80% dei diritti di voto. La testata ha inoltre osservato come la previsione di un'abbondanza infinita di beni e servizi risulti difficile da conciliare con la scarsità reale di risorse fisiche, energia e materie prime necessarie a sostenerla.