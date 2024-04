Elon Musk: 'L'IA sarà più intelligente di qualsiasi uomo già entro la fine del 2025'

Durante un'intervista trasmessa in streaming sulla piattaforma X, Elon Musk ha previsto che entro la fine del 2024 l'umanità assisterà all'emergere della cosiddetta Intelligenza Artificiale Generale (AGI), una tecnologia più intelligente di qualsiasi essere umano.

Con l'acronimo AGI viene spesso definita una tecnologia di intelligenza artificiale capace di "ragionare" con l'intelligenza tipica di un essere umano o superiore. Si tratta di un progresso ritenuto inevitabile da tutte le realtà esperte in materia, ma non c'è un consenso generale sulle tempistiche entro cui la prima AGI verrà distribuita al pubblico.

L'AGI arriverà entro la fine dell'anno prossimo: l'audace previsione di Musk

"La mia ipotesi è che avremo un'intelligenza artificiale più intelligente di qualsiasi essere umano probabilmente verso la fine del prossimo anno", ha detto Musk nella sua conversazione pubblicata su X. "Se per AGI intendi una tecnologia più intelligente dell'essere umano più intelligente, penso che probabilmente ci arriveremo l'anno prossimo, o al massimo entro due anni", ha aggiunto.

La previsione di Musk è ancora una volta audace. Il fondatore di xAI, noto per le sue opinioni polarizzanti, ha sottolineato il rapido progresso dell'IA, descrivendo un aumento esponenziale della capacità computazionale dei sistemi dedicati all'apprendimento automatico. Questo stesso fattore potrebbe comunque limitare le previsioni di Musk, con eventuali problemi di approvvigionamento energetico che potrebbero rappresentare un ulteriore fattore di ritardo per la tecnologia.

C'è già chi ha definito "pazzesca" la previsione di Musk, e basti pensare alle promesse non mantenute sulla guida autonoma di Tesla per capire come sia visionario quanto inaffidabile. Il dibattito sull'AGI non riguarda solo le tempistiche, ma anche la definizione stessa di "intelligenza" e come misurarla. Mentre molti sostengono che l'AGI dovrebbe essere in grado di eguagliare o superare l'intelligenza umana in termini generali, altri affermano che l'intelligenza è qualcosa che non si sposa bene con confronti così semplificati.

Ma c'è un punto su cui molti esperti concordano: l'AGI è un traguardo inevitabile, anche se le tempistiche rimangono incerte. Aziende come OpenAI, la realtà co-fondata da Musk nel 2015 prima di creare xAI che ha realizzato ChatGPT, stanno lavorando attivamente allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale generale. La tecnologia potrebbe essere ancor più dirompente dell'IA generativa e potrebbe portare a progressi importanti in campi come medicina, energia e scienza, ma solleva anche preoccupazioni sulla sicurezza, l'etica e il controllo di un sistema con potenzialità così avanzate.