DooM per intero nella rete Dogecoin mostra come sia possibile conservare grosse quantità di dati nella blockchain

DooM integrato per sempre nella rete Dogecoin. Lo ha annunciato lo sviluppatore @minidogeart con un post su X. Questo vuol dire che tutti i dati necessari ad eseguire il gioco sono ora presenti all'interno della blockchain senza dover fare ricorso a risorse esterne. Questo riguarda la versione shareware di DooM, che recentemente ha festeggiato il trentesimo anniversario dal rilascio originale, e che contiene 9 livelli del gioco che possono essere ripubblicati senza incorrere problemi legali.

Dal mese di maggio, gli sviluppatori hanno potuto inserire collezioni d'arte e giochi su Dogecoin, contribuendo così a far evolvere il suo ecosistema. Immagini, video, audio e file di testo memorizzati nella blockchain di Dogecoin vengono chiamati "Doginals", per riportare alla mente gli "Ordinals" di Bitcoin. Rappresentano una funzionalità relativamente nuova nell'ecosistema delle blockchain.

Sviluppatori come @minidogeart vedono l'uso di iscrizioni e Ordinals come un modo per aumentare l'interesse verso i vari ecosistemi. "L'iscrizione di DOOM sulla blockchain di Dogecoin dimostra che persino un gioco compatto può essere conservato permanentemente sulla blockchain, evidenziando la capacità di gestire e archiviare in modo sicuro un'ampia gamma di contenuti digitali", ha dichiarato @minidogeart.

Queste funzionalità possono aumentare il successo di una blockchain, contribuendo alla fama di un token e aumentandone i prezzi dopo aver fatto crescere la domanda. A maggio, l'entusiasmo per le iscrizioni su Dogecoin ha fatto aumentare i volumi delle transazioni sulla rete, portando a un aumento del 10% del valore della criptovaluta. L'attività delle transazioni si è calmata nel mese scorso, ma sembra ora nuovamente in risalita.