Disney+, Netflix e Prime Video: cosa vedremo ad aprile 2023 in streaming?

Si apre il mese di aprile 2023 e appuntamento fisso arrivano tutte le anteprime dei film e delle serie TV che vedremo sulle piattaforme di Disney+, Netlfix e Amazon Prime Video. Ci sono alcune chicche che vale la pena seguire come ad esempio su Prime Video arriva Citadel il film dei Fratelli Russo ma anche la quinta stagione di The Marvelous Mrs. Maisel. Su Netflix invece le cose più interessanti sono l'arrivo delle prime tre stagioni di The Rookie ma anche il film The Last Kingdom. Su Disney+ infine arrivano l’attesissimo live action Peter Pan & Wendy che reimmagina il classico racconto di JM Barrie e anche The Good Mothers che racconta la ‘ndrangheta interamente dal punto di vista delle donne che hanno osato sfidarla. Ma andiamo con ordine e vediamo la lista completa.

Disney+: ecco tutte le novità di aprile 2023

The Good Mothers dal 5 aprile

Basata su una storia vera, The Good Mothers ripercorre le vicende di Denise, figlia di Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce, tre donne che osano contrapporsi alla ‘ndrangheta. Ad aiutarle la P.M. Anna Colace che, appena arrivata in Calabria, ha un’intuizione: per poter abbattere i clan della ‘ndrangheta, è necessario puntare alle donne. È una strategia che comporta grandi rischi: la ‘ndrangheta è nota e temuta per il suo pugno di ferro e il potere insidioso. The Good Mothers segue Denise, Giuseppina e Maria Concetta nel loro tentativo di affrancarsi dal potere criminale e collaborare con la giustizia.

Faccia a faccia con Papa Francesco dal 5 aprile

Faccia a faccia con Papa Francesco propone conversazioni schiette e sincere tra una delle persone più influenti del mondo e dieci giovani adulti di lingua spagnola tra i 20 e i 25 anni che sollevano domande e preoccupazioni su un’ampia varietà di argomenti, tra cui femminismo, ruolo delle donne nella Chiesa, aborto, perdita della fede, crisi migratoria, diritti LGBTQIA+, abusi all’interno della Chiesa, razzismo e salute mentale. L’incontro tra il Papa e i dieci giovani adulti si è svolto nel luglio 2022 al Pigneto, uno dei quartieri più eclettici di Roma. Il Papa parla senza riserve e il risultato è una conversazione intensa e dinamica, fondata su empatia, curiosità, rispetto e apprendimento reciproco.

Peter Pan & Wendy dal 28 aprile

Peter Pan & Wendy racconta la storia di Wendy Darling, una giovane ragazza che ha paura di lasciarsi alle spalle la sua casa d’infanzia, che incontra Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta di crescere. Insieme ai suoi fratelli e a una fatina, Trilli, viaggia con Peter verso il magico mondo dell’Isola che non c’è. Lì incontra un malvagio pirata, Capitan Uncino, e intraprende un’avventura emozionante e pericolosa che cambierà la sua vita per sempre.

Le Piccole Cose della Vita dal 7 aprile

Basato sul bestseller di Cheryl Strayed, le piccole cose della vita segue Clare (Kathryn Hahn), una scrittrice in crisi che diventa una venerata giornalista titolare di una rubrica di consigli, anche se la sua vita sta andando a rotoli. Quando incontriamo Clare per la prima volta nella serie, il suo matrimonio con il marito Danny arranca, la figlia adolescente Re la allontana e la sua carriera di scrittrice, un tempo promettente, è ormai inesistente. Così, quando una vecchia amica scrittrice le chiede di sostituirla nella rubrica di consigli Dear Sugar, lei pensa di non avere il diritto di dare consigli a nessuno. Tuttavia, dopo aver assunto a malincuore il ruolo di Sugar, la vita di Clare si dipana in un complesso tessuto di ricordi, esplorando i suoi momenti più importanti dall’infanzia a oggi e scavando nella bellezza, nelle difficoltà e nell’umorismo delle sue ferite non rimarginate. Attraverso Sugar, Clare crea un vero e proprio balsamo per i suoi lettori - e per sé stessa - per dimostrare che non siamo irrecuperabili, che le nostre storie possono in definitiva salvarci. E, forse, riportarci a casa.

How I Met Your Father - Stagione 2 dal 19 aprile

In un futuro prossimo, Sophie sta raccontando a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre: una storia che riporta lo spettatore nel 2021, dove Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di incontri e delle possibilità senza limiti.

Will Rent dal 12 aprile

L’agente speciale Will Trent del Georgia Bureau of Investigation (GBI) è stato abbandonato alla nascita e ha vissuto un’infanzia difficile nel sovraffollato sistema di affidamento di Atlanta. Ma ora, determinato a usare il suo punto di vista unico per assicurarsi che nessuno venga abbandonato come lui, Will Trent vanta della più alta percentuale di casi risolti del GBI.

Rennervations dal 12 aprile

"Rennervations" è una serie originale in quattro parti che abbraccia la passione di tutta la vita di Jeremy Renner per restituire alle comunità di tutto il mondo reinventando veicoli unici appositamente costruiti per soddisfare le esigenze di una comunità. Ogni costruzione ha uno scopo. Con l’aiuto di Anthony Mackie, Vanessa Hudgens, Anil Kapoor e Sebastián Yatra.

Netflix: ecco tutte le novità di aprile 2023

Chupa dal 7 aprile

Durante una visita alla famiglia in Messico, il teenager Alex trova un improbabile amico quando scopre un giovane chupacabra nascosto nel capanno del nonno. Per salvare la mitica creatura, Alex e i cugini devono intraprendere l'avventura della loro vita. Il timido tredicenne Alex (Evan Whitten) vola da Kansas City al Messico per incontrare per la prima volta la sua famiglia allargata. Qui incontra il nonno nonché ex campione di lucha libre Chava (Demián Bichir), l'energico cugino ossessionato dal wrestling Memo (Nickolas Verdugo) e la coraggiosa cugina alla moda Luna (Ashley Ciarra). Alex inizia a sentirsi a casa, ma presto scopre una creatura mitica che vive nel capanno del nonno: un giovane cucciolo di chupacabra, che riconosce grazie alle storie sui temuti esemplari adulti, conosciuti perché si nutrono di bestiame. Alex scopre che il suo nuovo amico "Chupa" ha una storia segreta con la sua famiglia e che l'ostinato e pericoloso scienziato Richard Quinn (Christian Slater) sta dando la caccia alla creatura incompresa per cercare di sfruttarne i poteri. Per proteggere Chupa dalle minacce imminenti, Alex intraprende l'avventura di una vita, che metterà alla prova i legami con la famiglia appena ritrovata e gli ricorderà che nella vita le responsabilità che gravano su di noi sono più facili da sopportare quando non si è da soli. Diretto da Jonás Cuarón (Desierto) e prodotto da Chris Columbus, Michael Barnathan e Mark Radcliffe di 26th Street Pictures (Qualcuno salvi il Natale), CHUPA è un viaggio nostalgico attraverso il mito, la memoria e la creazione di una propria leggenda personale.

The Last Kingdom: Sette Re Devono Morire dal 14 aprile

Alexander Dreymon riprende il suo ruolo da protagonista nei panni del grande guerriero Uhtred da Bebbanburg che, insieme ad altri popolari personaggi della serie, combatte al fianco di nuovi alleati e contro nuovi nemici all'interno di un regno frammentato. Dopo la morte di re Edoardo, si scatena una battaglia per il trono che vede eredi rivali e invasori lottare per il potere. Quando un'alleanza cerca di realizzare i propri piani con il suo aiuto, Uhtred dovrà scegliere tra coloro a cui tiene di più e il sogno di creare un'Inghilterra unita.

Power Rangers: Una Volta Per Sempre dal 19 aprile

Trent'anni dopo che il saggio e potente Zordon ha formato i Power Rangers, la squadra si ritrova faccia a faccia con una minaccia conosciuta del passato. Così, nel pieno di una crisi globale, i guerrieri sono chiamati ancora una volta a essere gli eroi di cui il mondo ha bisogno. Questo speciale per il 30° anniversario è ispirato al leggendario mantra del franchise secondo cui "una volta che sei un Ranger, lo rimani per sempre".



Guida Turistica per Innamorarsi dal 27 aprile

Dopo una separazione inaspettata, una dirigente del settore turistico (Rachael Leigh Cook) accetta l'incarico di recarsi sotto copertura in Vietnam per scoprire l'industria del turismo locale. Il suo percorso prende una piega avventurosa e romantica quando decide di modificare l'itinerario del bus turistico insieme alla sua guida vietnamita (Scott Ly) per esplorare la vita e l'amore allontanandosi dal tragitto prestabilito.

War Sailor: la serie dal 2 aprile

Alfred Garnes è un marinaio della classe operaia con tre figli piccoli. Allo scoppio della Seconda guerra mondiale l'uomo lavora in compagnia dell'amico d'infanzia Sigbjørn Kvalen (Wally) su una nave mercantile in mezzo all'Oceano Atlantico. Insieme si ritrovano disarmati e in prima linea a combattere un conflitto a cui non hanno mai chiesto di partecipare e lottano per la sopravvivenza in una spirale di violenza e morte mentre da un momento all'altro i sottomarini tedeschi potrebbero attaccare le loro preziose navi. Il loro obiettivo è uno solo: salvarsi e tornare a casa. Nel frattempo Cecilia fa del proprio meglio per sopravvivere da sola assieme ai tre figli senza sapere se riuscirà mai a rivedere il marito. Quando gli aerei britannici tentano di bombardare il bunker sottomarino tedesco a Bergen, colpiscono invece la scuola elementare di Laksevåg e alcune abitazioni di Nøstet provocando centinaia di morti tra i civili. Alfred e Wally apprendono della notizia mentre si trovano in Canada e si chiedono se al loro ritorno ci sarà qualcuno ad aspettarli.

Lo Scontro dal 6 aprile

Lo Scontro racconta le conseguenze di un incidente tra due sconosciuti causato dalla rabbia al volante. Danny Cho (Steven Yeun) è un piccolo imprenditore edile in difficoltà e accecato dal rancore che affronta l'imprenditrice indipendente con una vita pittoresca Amy Lau (Ali Wong). La posta in gioco sempre più alta della loro faida mette sottosopra le loro vite e relazioni in questa serie dall'umorismo cupo profondamente commovente.

Transatlantic dal 7 aprile

Marsiglia 1940-1941.Transatlantic è ispirata alla vera storia di Varian Fry, Mary Jayne Gold e dell'Emergency Rescue Committee. Un gruppo internazionale di giovani supereroi rischia la vita per aiutare oltre duemila profughi a fuggire dalla Francia occupata dai nazisti, inclusi molti artisti tra i più ricercati dal regime. Assieme ai loro famosi protetti occupano una villa ai margini della città, dove la minaccia di un pericolo mortale lascia il posto a collaborazioni inaspettate e amori intensi.

Sweet Tooth Stagione 2 dal 27 aprile

Gus e i suoi comGus e i suoi compagni ibridi sono imprigionati dagli Ultimi uomini per cercare una cura per l'Afflizione. Per salvare i suoi amici, Gus dovrà trovare nuove forze mentre scopre l'origine del Grande Crollo. All'incalzare di una nuova ondata dell'Afflizione, Gus (Christian Convery) e un gruppo di compagni ibridi sono prigionieri del generale Abbot (Neil Sandilands) e degli Ultimi uomini. Nel tentativo di consolidare il proprio potere cercando una cura, Abbot usa i bambini per gli esperimenti del medico prigioniero Aditya Singh (Adeel Akhtar), che vuole disperatamente salvare la moglie infetta Rani (Aliza Vellani). Per proteggere i suoi amici, Gus accetta di aiutare il dottor Singh e inizia un'angosciante esplorazione delle sue origini e del ruolo della madre Birdie (Amy Seimetz) negli eventi che hanno portato al Grande Crollo. Fuori dalla Riserva, Tommy Jepperd (Nonso Anozie) e Aimee Eden (Dania Ramirez) si uniscono per liberare gli ibridi, ma la loro alleanza sarà messa alla prova mentre emergono i segreti di Jepperd. Quando le rivelazioni del passato minacciano la possibilità di redenzione nel presente, Gus e la sua famiglia d'adozione si ritrovano in rotta di collisione con Abbot e le forze malvagie che vogliono annientarli una volta per tutte. Sweet Tooth è tratta dalla serie di libri di DC Comics scritta da Jeff Lemire, con la produzione esecutiva di Jim Mickle, Susan Downey, Robert Downey, Jr., Amanda Burrell e Linda Moran. La serie è prodotta da Warner Bros. Television.

Il caso Alex Schwarzer dal 13 aprile

Da golden boy dello sport italiano a delusione nazionale: Alex è caduto nel tranello del doping ma ce l’ha messa tutta per rialzarsi. A ostacolarlo, però, l’ombra di un complotto più grande di lui.

Ossessione dal 13 aprile

Un'intensa relazione tra un chirurgo di talento e la fidanzata del figlio si trasforma in un'ossessione pericolosa e travolgente dalle conseguenze devastanti per tutta la famiglia. Questa nuova miniserie thriller erotica carica di tensione con Richard Armitage, Charlie Murphy, Indira Varma e Rish Shah.

AKA dal 28 aprile

Dopo essersi infiltrato in un'organizzazione criminale, un inflessibile agente speciale si ritrova davanti a un dilemma morale quando inaspettatamente stabilisce un legame con il figlio del boss. Alban Lenoir recita a fianco del calciatore diventato attore Éric Cantona in un thriller d'azione carico di emozioni.

L'estate in cui imparammo a volare - Stagione 2 - Parte 2 dal 27 aprile

Per Kate e Tully non esistono ostacoli insormontabili quando si tratta della loro lunga amicizia, ma c'è qualcosa che potrebbe dividerle per sempre?

Lewis Capaldi - How I'm Feeling Now dal 5 aprile

Il 5 aprile 2023 arriverà sulla celebre piattaforma streaming statunitense anche il documentario intitolato Lewis Capaldi - How I'm Feeling Now: il docu-film racconta la carriera della star britannica, dagli albori come giovane performer ai successi che lo hanno portato a diventare una star conosciuta a livello internazionale.

Prime Video: ecco tutte le novità di aprile 2023

Citadel dal 28 aprile i primi 2 episodi e poi uno ogni settimana

Otto anni fa, Citadel è caduta. L'agenzia indipendente di spionaggio internazionale - nata con lo scopo di difendere la sicurezza di tutte le persone - è stata distrutta dagli agenti di Manticore, una potente associazione che nell’ombra manipola il mondo. Con la caduta di Citadel, tutti i ricordi degli agenti scelti Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) sono stati cancellati, ma loro sono riusciti miracolosamente a salvarsi. Da allora sono rimasti nascosti, costruendosi una nuova vita con nuove identità, entrambi ignari del proprio passato. Fino alla notte in cui Mason viene rintracciato dal suo ex collega di Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), che ha disperatamente bisogno del suo aiuto per impedire a Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale. Mason si mette alla ricerca della sua ex collega Nadia, e le due spie intraprendono una missione che li porta in giro per il mondo nel tentativo di fermare Manticore, questo mentre devono fare i conti con una relazione costruita su segreti, bugie e un amore pericoloso ma senza tempo.

The Marvelous Mrs. Maisel - Stagione 5 dal 14 aprile i primi 3 episodi e poi ogni settimana

opo essersi fatta terra bruciata intorno ed essere stata esclusa dal tour, Midge Maisel ha tenuto duro per tutta la quarta stagione per ricostruire la sua carriera e reputazione. Gli ultimi momenti della precedente stagione avevano visto Midge lasciare il Carnegie Hall rinfrancata e pronta ad affrontare qualsiasi tempesta di neve le venisse incontro. Dopo un’epifania di fronte al cartellone innevato del The Gordon Ford Show, Midge è pronta ad “Andare avanti” e a lottare per la sua ascesa alla fama – munita solo della sua lingua brillante e affilata e niente da perdere. Nella quinta e ultima stagione, Midge si trova più vicina che mai al successo che aveva sognato per poi scoprire che “più vicina che mai” è ancora molto lontano.

Greek Salad dal 14 aprile

mbientata 20 anni dopo L’appartamento spagnolo, la serie Original francese Greek Salad segue le vite di Tom e Mia, i figli di Xavier e Wendy di L’appartamento spagnolo, mentre s’imbarcano in una nuova avventura ad Atene. Greek Salad segue i fratelli Mia, una diciannovenne dallo spirito libero e ribelle che non vuole per niente assomigliare ai suoi genitori, e Tom, un venticinquenne insicuro ma equilibrato, mentre le loro vite tornano a schiantarsi l’una contro l’altra quando ereditano un edificio ad Atene dopo la morte del nonno. Tom vola ad Atene per riallacciare il rapporto turbolento con la sorella, ma non è pronto per l’avventura che sta per intraprendere. I due finiscono per condividere un appartamento con un gruppo di persone provenienti da tutta Europa, ma la loro esperienza è molto diversa dalla vita spensierata dei loro genitori a Barcellona nei primi anni 2000.

Alex Borstein: Corsets & Clown Suits dal 18 aprile

Uno speciale comico unico che condurrà il pubblico nella mente di Alex Borstein attraverso un connubio di umorismo e musica, Corsets & Clown Suits è in parti uguali provocatorio e stravagante. Lo spettacolo, scritto dalla stessa Borstein, mette in scena la sua accattivante forma di narrazione con l'aiuto della sua musa e del suo maestro, i musicisti di Barcellona Eric Mills e Salva Rey. Il comedy special è stato girato al Wolford Theatre, il club burlesque immaginario della quarta stagione di The Marvelous Mrs. Maisel. Lo speciale si è avvalso anche del pluripremiato team di artigiani di Mrs. Maisel: il production designer Bill Groom, il direttore della fotografia M. David Mullen, il supervisore musicale Robin Urdang, il consulente musicale Stewart Lerman, l'arredatrice Ellen Christiansen, il montatore del suono Ron Bochar, il mixer del suono Mathew Price e i montatori Tim Streeto e Zana Bochar.

Inseparabili dal 21 aprile

Rivisitazione in chiave contemporanea del thriller di David Cronenberg del 1988 con Jeremy Irons, Dead Ringers vede Rachel Weisz nel doppio ruolo di Elliot e Beverly Mantle, due gemelle che condividono tutto: droghe, amanti e un desiderio sfacciato di fare tutto il necessario - anche spingersi oltre i confini dell’etica medica - nel tentativo di sfidare pratiche antiquate e portare in primo piano l’assistenza sanitaria alle donne.

Grosso Guaio all'Esquilino: La leggenda del Kung Fu dal 6 aprile

Roma. Davide è un tredicenne timido e un po’ nerd con una grande passione per i minerali. Vive con sua madre Asia nel cuore del quartiere Esquilino, dove passa le giornate, insieme al suo amico Yang, a sfuggire dal bulletto della scuola, Nadir, e a sognare di conquistare il cuore di Yasmin. Grazie all'arrivo nella sua vita di Martino, un attore ormai in declino che gli insegnerà, a suo modo, l’arte del Kung fu, ritroverà la fiducia in se stesso e stringerà con lui una profonda amicizia.

Sulle Ali della Speranza dal 7 aprile

uesta straordinaria storia vera di fede e sopravvivenza segue lo straziante viaggio del passeggero Doug White (Dennis Quaid) per far atterrare in sicurezza un aereo e salvare tutta la sua famiglia da un pericolo insormontabile, dopo che il loro pilota muore inaspettatamente a metà volo. Diretto da Sean McNamara e scritto da Brian Egeston, nel cast troviamo Dennis Quaid, Heather Graham e Jesse Metcalfe.

Sulle Ali Dell'Onore dal 13 aprile

Devotion, un'epopea di guerra aerea basata sull'omonimo bestseller, racconta la straziante storia vera di due piloti di caccia d'élite della Marina statunitense durante la guerra di Corea. I loro eroici sacrifici li avrebbero resi i più celebri gregari della Marina. Diretto da J. D. Dillard, il film è basato sul libro di Adam Makos. Il cast è composto da Jonathan Majors, Glen Powell, Christina Jackson, Thomas Sadoski, Joe Jonas.

Caccia all'agente Freegard dal 20 aprile

l seducente Robert Freegard (James Norton) si finge agente segreto dell'MI5 sotto copertura, circuendo innumerevoli vittime. La sua carriera di truffatore, però, è in bilico quando Alice (Gemma Arterton), una donna inizialmente innamorata di lui, incomincia a nutrire dei sospetti sulla sua vera identità. Parte, così, una caccia all'uomo ad alto rischio.

Judy Blume Forever dal 21 aprile

Generazioni di lettori si sono ritrovati in un libro di Judy Blume. Solo il suo nome fa scattare un'ondata di ricordi per chiunque abbia impugnato uno dei suoi numerosi tascabili. Per decenni, l'onestà radicale della Blume ha confortato e affascinato i lettori - e l'ha portata al centro di polemiche per la sua franchezza sulla pubertà e sul sesso. Ora l'amata autrice americana condivide candidamente la sua storia di adolescenza. Le registe Davina Pardo e Leah Wolchok, vincitrici di un Emmy, ripercorrono il viaggio della Blume da bambina timorosa e fantasiosa a pioniera della narrazione che ha elevato la vita fisica ed emotiva di bambini e adolescenti, fino a scrittrice bandita che continua a lottare contro la censura ancora oggi. Animazioni divertenti e commoventi celebrano la magia e la goffaggine dell'essere giovani, mentre conversazioni intime con autori e artisti acclamati rivelano il profondo impatto di Blume sui lettori. I fan di lunga data condividono le lettere a cuore aperto che hanno scritto a Blume nel corso di decenni. Con umorismo, sensibilità e una sana dose di sdolcinatezza adolescenziale, Judy Blume Forever racconta la storia della donna i cui libri innovativi hanno cambiato il modo in cui milioni di lettori comprendono se stessi, la propria sessualità e il significato di crescere.

Vicini di casa | 1 aprile

L’uomo sulla strada | 4 aprile

All My Life | 5 aprile

Moonage Daydream | 6 aprile

Il collezionista di carte | 14 aprile

Il ragazzo e la tigre | 17 aprile

One Way | 21 aprile

Baby Boss 2 | 23 aprile

State Of Consciousness | 24 aprile

La ragazza di Stillwater | 30 aprile

Vicino all'orizzonte | 1 aprile

Essere John Malkovich | 1 aprile

Cape Fear - Il promontorio della paura | 1 aprile

Arrival | 1 aprile

Insidious: L'ultima chiave | 1 aprile

Life: Non oltrepassare il limite | 1 aprile

Il premio | 6 aprile

Gintama Movie 2: Kanketsu-Hen Yorozuya Yo Eien Nare | 14 aprile

Skyline | 14 aprile

Troy | 15 aprile

Trafficanti | 15 aprile

Moschettieri Del Re | 27 aprile

Scooby-Doo! Mystery Incorporated - la seconda stagione | 1 aprile

La scuola dei misteri - la terza stagione | 7 aprile

Summer & Todd: L'Allegra Fattoria - la prima stagione dall'episodio 40 al 52 | 1 aprile

The Powerpuff Girls - la prima stagione | 1 aprile

Gintama - la seconda stagione | 14 aprile

Lamù la ragazza dello spazio - la sesta stagione | 20 aprile

Gintama - la terza stagione | 21 aprile

