Disney+, Netflix e Prime Video: cosa vedremo a giugno 2023 in streaming?

Si apre il mese di giugno 2023 e appuntamento fisso arrivano tutte le anteprime dei film e delle serie TV che vedremo sulle piattaforme di Disney+, Netlfix e Amazon Prime Video.

Ci sono alcune chicche che vale la pena seguire come ad esempio su Prime Video arriva arriva la nuova serie TV con i The Jackal Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget che parla appunto della vita in un'agenzia di comunicazione e anche l'arrivo a fine mese di Jack Ryan di Tom Clancy Stagione 4. Su Netflix invece le cose più interessanti sono l'arrivo della sesta stagione di Black Mirror di cui non si sa veramente molto sulle trame degli episodi e ancora The Witcher 3 il primo volume da fine mese. Su Disney+ c'è in primis l'arrivo di Avatar: La Via dell'Acqua che non ha bisogno di molte presentazioni ma anche Secret Invasion serie TV che parla di un’invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma. Ma andiamo con ordine e vediamo la lista completa.

Disney+: ecco tutte le novità di giugno 2023

Avatar: la via dell’acqua dal 7 giugno

Avatar: La Via dell’Acquaraggiunge nuove vette ed esplora profonditàsconosciute: James Camerontorna nel mondo di Pandora in questa avventura d’azione ricca di emozioni.Ambientato più di diecianni dopo gli eventi del primo film,Avatar: La Via dell’Acquainizia araccontare la storia della famigliaSully (Jake, Neytirie i loro figli), del pericolo che li segue, di dovesono disposti ad arrivare per tenersial sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono perrimanere in vita e delle tragedie cheaffrontano.Il tutto sullo sfondo dei paesaggi marini mozzafiato di Pandora, dove il pubblicoincontranuove culture Na’vi e una serie di creature marine esotiche.

Saint X dal 7 giugno

La prima stagione completa. Saint X è un dramma psicologico raccontato attraverso molteplici linee temporali e prospettive, che esplora e stravolge il filone delle ragazze scomparse. La serie racconta come la misteriosa morte di una giovane donna, durante un’idilliaca vacanza ai Caraibi, crei un effetto a catena traumatico che finisce per trascinare la sorella sopravvissuta in una pericolosa ricerca della verità.

Flamin’ Hot dal 9 giugno

Flamin’ Hot è la storia vera e appassionante di Richard Montañez (Jesse Garcia) che, da inserviente della Frito-Lay, ha stravolto l’industria alimentare sfruttando le sue origini messicano-americane per trasformare i Flamin’ Hot Cheetos da snack in un fenomeno iconico della cultura pop globale.

Abbott Elementary 2 – Parte 2 dal 21 giugno

Abbott Elementary è una commedia ambientata sul posto di lavoro che segue un gruppo di insegnanti dediti e appassionati – e una preside un po’ fuori dalle righe – alle prese con il sistema scolastico pubblico di Filadelfia. Nonostante le difficoltà, sono determinati ad aiutare i loro studenti ad avere successo nella vita e, sebbene questi incredibili dipendenti pubblici siano in minoranza e sottopagati, amano quello che fanno, anche se non concordano con l’atteggiamento non proprio esemplare del distretto scolastico nei confronti dell’educazione dei bambini.

Secret Invasion dal 21 giugno

Nella nuova serie Marvel Studios Secret Invasion, ambientata nel presente MCU, Nick Fury viene a conoscenza di un’invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma. Fury si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è costruito una vita sulla Terra. Insieme corrono contro il tempo per sventare l’imminente invasione Skrull e salvare l’umanità.

Disney+: ecco come abbonarsi

Gli utenti italiani possono attualmente abbonarsi a Disney+ al costo di 8,99€ al mese o 89,90€ all’anno. Maggiori informazioni su come abbonarsi sono disponibili su Disneyplus.com.

ECCO la pagina che permette di "ABBONARSI" direttamente sul sito ufficiale Disney+

Netflix: ecco tutte le novità di giugno 2023

Arnold dal 7 giugno

Questa docuserie in tre parti segue il percorso di Arnold Schwarzenegger dalla campagna austriaca ai più alti livelli del sogno americano. In una serie di interviste sincere Schwarzenegger, gli amici, i rivali, i coprotagonisti e gli osservatori discutono di vari argomenti, dalla sua esperienza come culturista ai trionfi a Hollywood, passando per il periodo come governatore della California e sottolineando le gioie e le difficoltà della sua vita familiare in una storia che rispecchia la sua esuberante personalità.

Non ho mai - Stagione finale dall'8 giugno



Non ho mai... è una commedia di formazione ambientata ai giorni nostri che racconta la vita complicata di un'adolescente americana di prima generazione di origini indiane ed è interpretata da Maitreyi Ramakrishnan nel ruolo di Devi, una studentessa modello del liceo che finisce spesso in situazioni difficili a causa della sua irritabilità. Ideata dalla produttrice esecutiva Mindy Kaling e dalla produttrice esecutiva e showrunner Lang Fisher, la serie è prodotta da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group, mentre la produzione esecutiva è affidata a Howard Klein e David Miner di 3 Arts Entertainment.

Tour de France: sulla scia dei campioni dall'8 giugno

"Tour de France: sulla scia dei campioni" segue da vicino tutti i partecipanti del Tour, dai corridori ai team manager, per capire come funziona veramente la gara diventata un vero simbolo internazionale e trasmessa in 190 territori. Saranno rivelati i retroscena di sette iconiche squadre dalla fase preparativa fino al traguardo a Parigi: AG2R Citroën, Alpecin-Fenix, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, Ineos Grenadiers, BORA-hansgrohe, Jumbo-Visma e Quick-Step Alpha Vinyl.

Questo mondo non mi renderà cattivo dal 9 giugno

Un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo. In Questo mondo non mi renderà cattivo torneranno il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili dell’universo di Zerocalcare. A Zero, Sarah, Secco, l’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zero, doppiato anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea, si aggiunge un nuovo, centralissimo personaggio: Cesare.

Il nostro pianeta II dal 14 giugno

Dal team premiato agli Emmy che ha realizzato Planet Earth e Our Planet è in arrivo Our Planet II. In ogni momento sul pianeta Terra, miliardi di animali sono in costante movimento. Con una cinematografia spettacolare e innovativa, Our Planet II rivela i misteri delle migrazioni degli animali per svelare alcune delle storie più intense e avvincenti del mondo naturale.

Black Mirror Stagione 6

Torna finalmente la serie antologica cupa e satirica di Charlie Brooker che si reinventa in ogni nuovo episodio. La sesta stagione di Black Mirror è la più imprevedibile, inclassificabile e insolita finora.

The Witcher stagione 3 dal 29 giugno

Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre.

A beautiful Life 2 dal 1 giugno

Elliott, un giovane pescatore con una voce straordinaria, ha un'occasione più unica che rara quando è scoperto da Suzanne, un'impresaria musicale delle star. Suzanne affida Elliott alla figlia, la produttrice musicale Lilly, con la quale ha rapporti molto freddi. Nel percorso verso la fama, Elliott affronta difficoltà del passato che minacciano la grande svolta, ma anche l'amore nascente con Lilly.

Tyler Rake 2 dal 16 giugno

Chris Hemsworth torna a interpretare il ruolo del protagonista nel sequel del film d'azione Netflix di grande successo TYLER RAKE. Dopo essere sopravvissuto a malapena agli eventi del primo film, il mercenario australiano sotto copertura Rake riceve l'incarico di un'altra missione letale: salvare la famiglia maltrattata di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuta. Hemsworth torna a collaborare con il regista Sam Hargrave in questo film prodotto da AGBO di Joe e Anthony Russo con sceneggiatura di Joe Russo. Golshifteh Farahani riprende il ruolo del primo film affiancata da Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt e Tinatin Dalakishvili. Il primo film era ispirato alla graphic novel "Ciudad" di Ande Parks, da una storia di Ande Parks, Joe e Anthony Russo con illustrazioni di Fernando León González. TYLER RAKE 2 è prodotto da Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot, Chris Hemsworth, Patrick Newall e Sam Hargrave, mentre la produzione esecutiva è affidata a Jake Aust, Benjamin Grayson, Steven Scavelli, Christopher Markus e Stephen McFeely.

Black Cover: la spada dell'imperatore magico dal 16 giugno

l popolare fumetto Black Clover, che è stato pubblicato su Weekly Shonen Jump (Shueisha) e ha venduto oltre 17 milioni di copie, sarà trasformato per la prima volta in un film che esordirà su Netflix in tutto il mondo il 31 marzo 2023 con il titolo "Black Clover: la spada dell'Imperatore magico". Il film avrà una trama originale non rappresentata nei fumetti, sarà curato dall'autore del manga di origine Yūki Tabata e racconterà la storia inedita dell'Imperatore magico. Asta, un ragazzo nato privo di magia in un mondo in cui questa è tutto, mira a diventare l'"Imperatore magico", a superare le avversità, a dimostrare il suo potere e a mantenere il giuramento fatto agli amici.

Dalla mia finestra: al di là del mare dal 23 giugno

Ares è andato a studiare a Stoccolma e mantiene con Raquel una relazione a distanza che si rivela più complicata di quanto pensassero. Quando i due si incontrano di nuovo all'inizio dell'estate, la lunga separazione e le persone che hanno incontrato nel frattempo metteranno in discussione un legame che entrambi ritenevano indistruttibile.

Il morso del coniglio dal 28 giugno

Una specialista in fertilità si trova a mettere in discussione i propri valori e a combattere fantasmi del passato quando nota gli strani comportamenti della figlia. Sarah è una specialista in fertilità e ha una profonda conoscenza del ciclo della vita. Ma quando è costretta a dare un senso ai comportamenti sempre più strani della figlia deve mettere in discussione le proprie convinzioni e combattere i fantasmi del passato. Con Sarah Snook (Succession, The Beautiful Lie), Lily LaTorre, Damon Herriman (Thai Cave Rescue - Salvati dalla grotta, The Serpent, C'era una volta a... Hollywood) e Greta Scacchi (Darby & Joan, Shepherd).

Barracuda Queens dal 5 giugno

Liberamente ispirata a eventi reali, Barracuda Queens segue un gruppo di ragazze negli anni '90 che commettono rapine per ribellarsi, cercare emozioni e vendicarsi degli uomini che hanno fatto loro del male. La serie descrive un mondo in cui alcune persone sono responsabili dei crimini commessi, mentre altre la fanno franca. Siamo nel 1995, all'inizio dell'elettrizzante era "girl power". Lollo, Klara, Frida e Mia sono quattro ragazze privilegiate di Djursholm e si fanno chiamare "Barracuda Queens", un nome ispirato alle feste sulla spiaggia Barracuda. In un momento di disperazione dopo aver ricevuto il conto di un party, le ragazze escogitano uno spericolato piano per rapinare la casa di Amina, una nuova vicina. Le cose non vanno come previsto, ma fortunatamente Amina è più interessata a unirsi alla banda che a denunciare le ragazze. Insieme restano coinvolte in una serie di rapine sempre più ambiziose che prendono di mira gli antipatici e ricchi vicini. Di giorno sono figlie e studentesse modello, ma di notte si trasformano in spietate ladre alla ricerca di emozioni, liberazione e vendetta contro gli uomini che hanno fatto loro del male. Nessuno sospetterà mai di loro, vero?

Prime Video: ecco tutte le novità di giugno 2023

Deadloch dal 2 giugno

La cittadina della Tasmania Deadloch, un tempo un borgo marinaro molto tranquillo, è sconvolta quando un uomo del posto viene trovato senza vita sulla spiaggia. Due detective donne vengono messe insieme per risolvere il caso: Dulcie Collins (Kate Box), un’esigente maresciallo locale, e Eddie Redcliffe (Madeleine Sami), una ruvida investigatrice senior originaria di Darwin, insieme a Abby (Nina Oyama), una smaniosa agente junior. Mentre la città si prepara a lanciare l’evento annuale di arte, cibo e cultura – il Winter Feastival – il trio deve mettere da parte le proprie differenze e lavorare insieme per trovare l’assassino.

With Love stagione 2 dal 2 giugno

With Love è un dramedy romantico incentrato sui fratelli Lily e Jorge Diaz che affrontano i grandi cambiamenti della vita, affidandosi alla loro altrettanto grande famiglia. Dopo la sua vorticosa storia d’amore con Santiago, Lily decide di concentrare tutte le sue energie su un percorso personale di self-love, sviluppando la sua attività di makeup styling e cercando di diventare proprietaria di una casa. Ma quando sia Santiago sia Nick le confessano i loro sentimenti, Lily si interroga su cosa sia meglio per il suo futuro. Nel frattempo Jorge comincia a chiedersi se lui e Henry siano davvero compatibili. Quando incontra gli orgogliosi genitori texani di Henry, non riesce a decidere se la relazione sia una favola o un incubo.

Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget dall'8 giugno

Nell’epoca delle star di TikTok e di vite di successo incorniciate nei social, cosa c’è di bello nel fare ogni giorno una vita normale? E se questa vita normale si svolgesse in una piccola agenzia di comunicazione social? Ciro, Fabio, Fru e Aurora sono amici e colleghi immersi nel sottobosco digital fatto di brand provinciali sfigati e piccoli influencer tragicomici, ma anche fatto di gesti di amicizia, flirt tra colleghi e riti di gruppo. L’arrivo di una nuova manager declassata ma decisa a dimostrare il suo valore porterà un’ondata di novità, e insegnerà loro che anche un’esistenza normale, senza successi garantiti da milioni di follower, nasconde qualcosa di prezioso se hai gli amici giusti.

The Grand Tour: Eurocrash Stagione 5 dal 16 giugno

Jeremy, Richard e James partono per l’Europa centrale per un viaggio che nessuno ha mai pensato di fare, con auto che nessuno si sognerebbe mai. Questo epico viaggio di 1400 miglia li porta da Danzica in Polonia, attraverso Slovacchia, Ungheria e Slovenia. Assaggiano un po’ di Formula 1 in stile sovietico, sono attaccati da arcieri letali, reclutano un famoso pilota da corsa e partecipano a uno spettacolare finale di Fast & Furious. Questo speciale arriva dopo la loro ultima uscita, A Scandi Flick, e sarà disponibile prima della loro prossima avventura, le cui riprese sono recentemente terminate in Mauritania.

Love Club dal 20 giugno

In una Milano periferica e inedita, un locale frequentato dalla comunità queer rischia di chiudere per problemi economici. Le complicate vite di Luz, Tim, Rose e Zhang, che orbitano tutte attorno al Love Club, si sfiorano in un percorso che li vedrà affrontare le loro paure più grandi. Riuscirà Luz a vivere la storia con Roberta senza il timore di perdere la propria indipendenza? Mentre la malattia mentale è per Tim un ostacolo al suo sogno di fare il DJ, e Rose deve ritrovare il coraggio di cantare su un palco, Zhang sogna di esibirsi in drag ma per farlo deve trovare la forza di affrontare un compagno violento. A fare da palcoscenico alle loro vite, il Love Club: un luogo dove sesso, amore e amicizia si esprimono con traiettorie impreviste e senza regole di genere.

I’m a Virgo dal 23 giugno

I’m a Virgo è una commedia dark e fantastica che racconta la storia di Cootie (Jharrel Jerome), un giovane nero alto 13 metri di Oakland, in California. Cresciuto in clandestinità, passando il tempo con una dieta a base di fumetti e programmi televisivi, fugge per sperimentare la bellezza e le contraddizioni del mondo reale. Stringe amicizie, trova l’amore, affronta situazioni imbarazzanti e incontra il suo idolo, il supereroe nella vita reale chiamato The Hero (Walton Goggins). I’m A Virgo è un’odissea mitica che mette in discussione lo scopo dell’odissea mitica.

Jack Ryan di Tom Clancy Stagione 4 dal 30 giugno

La quarta e ultima stagione di Jack Ryan di Tom Clancy vede il protagonista affrontare la sua missione più pericolosa fino ad ora, alle prese con un nemico sia esterno che interno. Nel nuovo ruolo di Acting Deputy Director della CIA, Jack Ryan deve portare alla luce la corruzione interna; nella sua indagine scopre una serie di operazioni clandestine che potrebbero esporre la vulnerabilità del Paese. Nell’investigare fino a che punto si è infiltrata la corruzione, Jack e il suo team scoprono una realtà molto peggiore – la convergenza di un cartello della droga con un’organizzazione terroristica – che rivela quanto la cospirazione sia molto più vicina a loro di quanto pensassero, mettendo alla prova la fiducia del nostro eroe nel sistema che ha protetto e per cui ha sempre combattuto.

Paradise Highway dal 1 giugno

I premi Oscar Juliette Binoche e Morgan Freeman sono i protagonisti di questo avvincente thriller ambientato nell’industria dell’inseguimento e nel suo losco lato del traffico di esseri umani. Per salvare la vita di suo fratello (Frank Grillo), Sally (Binoche), un camionista, accetta con riluttanza di contrabbandare un carico illecito: una ragazza di nome Leila (Hala Finley). Mentre Sally e Leila iniziano un viaggio pericoloso attraverso i confini dello Stato, un agente dell’FBI (Freeman) si mette sulle loro tracce, deciso a fare tutto il necessario per porre fine a un’operazione di traffico di esseri umani e portare Sally e Leila in salvo. Scritto e diretto da Anna Gutto.

Medellín dal 2 giugno

Per salvare il fratello minore da un pericoloso cartello di Medellín, Reda (Ramzy Bedia) ha un piano tanto semplice quanto completamente folle: mettere insieme una squadra e pianificare un’incursione in Colombia. Ma questa folle avventura andrà fuori controllo quando deciderà di rapire il figlio del leader del cartello per scambiarlo con suo fratello Reda. Basato su un’idea originale di Franck Gastambide, e sceneggiato da Gastambide e Charles Van Tieghem (Validé), il film Original francese è prodotto da Kowloon Film (Eric Altmayer e Nicolas Altmayer).

È colpa mia? dall'8 giugno

Noah deve lasciare la sua città, il suo fidanzato e i suoi amici per trasferirsi nella villa di William Leister, il nuovo marito ricco di sua madre. Diciassettenne, fiera e indipendente, Noah fa resistenza a vivere in una reggia circondata dal lusso. Lì incontra Nick, il suo nuovo fratellastro, e lo scontro fra le loro personalità forti è evidente da subito. Noah scopre presto che sotto la maschera del figlio modello Nick nasconde una vita di risse, scommesse e corse in auto clandestine, tutto ciò da cui lei si è sempre tenuta alla larga. Nonostante la distanza abissale tra loro, entrambi iniziano a provare un’irresistibile attrazione che presto si tramuta in vera e propria passione. Né la loro rivalità né l’opposizione di tutti quelli intorno a loro li fermerà dall’innamorarsi follemente e segretamente. Ma il presente turbolento di Nick e il burrascoso passato di Noah metteranno a dura prova le loro vite e il loro amore proibito.

Altri contenuti

Caro Evan Hansen | 1 giugno

Ultima notte a Soho | 1 giugno

Creed III | 9 giugno

Sing 2 – Sempre più forte | 10 giugno

The Son | 11 giugno

Grazie ragazzi | 12 giugno

Il primo giorno della mia vita | 15 giugno

Ammore e malavita | 1 giugno

La stanza del figlio | 1 giugno

Tre piani | 1 giugno

Palombella rossa | 1 giugno

Mia madre | 1 giugno

Aprile | 1 giugno

Habemus Papam | 1 giugno

Il caimano | 1 giugno

Caro diario | 1 giugno

La paranza dei bambini | 13 giugno

It | 15 giugno

Ready Player One | 15 giugno

Tutti lo sanno | 20 giugno

Summer Camp Island – la seconda stagione | 1 giugno

