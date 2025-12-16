Disney+ arriva sui visori Meta Quest con Dolby Vision e Atmos

Disney+ è ora disponibile sui visori Meta Quest negli Stati Uniti. L'app sfrutta il nuovo hub Horizon TV e supporta Dolby Vision, Dolby Atmos, 4K HDR e formato IMAX per alcuni titoli. Meta promette l'arrivo del servizio anche in altri Paesi

Disney+ compie un nuovo passo nel mondo della realtà virtuale ed è ora ufficialmente disponibile sui visori Meta Quest. Dopo l'annuncio avvenuto all'inizio dell'anno durante l'evento Meta Connect, l'app di streaming debutta finalmente per gli utenti VR, ampliando le possibilità di fruizione dell'intrattenimento immersivo. Al momento, il servizio è accessibile esclusivamente negli Stati Uniti, ma Meta ha confermato che l'espansione internazionale è già in programma.

L'arrivo di Disney+ si inserisce in una più ampia revisione dell'esperienza multimediale dei visori Quest. Meta ha infatti recentemente introdotto Horizon TV, un nuovo hub pensato per centralizzare i contenuti video e rendere più immediato l'accesso alle piattaforme di streaming. Questo rinnovamento punta a trasformare i Quest non solo in dispositivi per il gaming e le applicazioni immersive, ma anche in veri e propri centri di intrattenimento domestico.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il supporto alle tecnologie audiovisive avanzate. Horizon TV ha aggiunto la compatibilità con Dolby Vision e Dolby Atmos, funzionalità di cui ora possono beneficiare anche gli abbonati a Disney+. Meta sottolinea che una selezione di titoli è disponibile in Dolby Vision 4K HDR, mentre gli utenti Disney+ Premium possono godere dell'audio Dolby Atmos, migliorando notevolmente la qualità sonora durante la visione con le cuffie VR.

Ulteriori dettagli tecnici sulla disponibilità di Disney+ sui visori Meta Quest

Il catalogo Disney si presta particolarmente a questo tipo di esperienza. Secondo quanto dichiarato da Meta, sono oltre 100 i titoli disponibili in 4K UHD e HDR, con numerosi film e serie appartenenti ai marchi Marvel e Pixar che supportano anche il formato IMAX a rapporto d'aspetto esteso.

Questo significa immagini più ampie e coinvolgenti, ideali per la fruizione su schermi virtuali di grandi dimensioni. Dal punto di vista tecnico, l'app Disney+ è disponibile sulla versione più recente di Horizon OS, il sistema operativo che alimenta i visori Quest.

L'installazione consente agli utenti di accedere al proprio account esistente e di guardare contenuti in un ambiente virtuale personalizzabile, simulando l'esperienza di una sala cinema privata. Sebbene il lancio iniziale sia limitato al mercato statunitense, Meta ha chiarito che il supporto per altri Paesi arriverà a breve.