Denunciare un reato? Ora si può fare online. Ecco il nuovo servizio della Polizia di Stato

Dal 15 giugno 2026 la Polizia di Stato ha attivato "Denunce Online", una piattaforma sperimentale per presentare pre-denunce via internet e prenotare appuntamenti negli uffici competenti. È inoltre disponibile in tutta Italia un servizio online per segnalare lo smarrimento di beni personali

Dal 15 giugno 2026 è operativo "Denunce Online", il nuovo servizio sperimentale della Polizia di Stato che consente ai cittadini di avviare una procedura di pre-denuncia attraverso una piattaforma telematica dedicata. Il servizio permette agli utenti di compilare e inviare online una richiesta di pre-denuncia relativa a specifiche tipologie di reato. Una volta trasmessa, la pre-denuncia deve essere formalizzata entro le successive 48 ore presso un ufficio di polizia aderente all'iniziativa. La piattaforma consente inoltre di prenotare direttamente l'appuntamento necessario per completare la procedura.

L'accesso al servizio è disponibile tramite il portale "Denunce Online", raggiungibile dal sito ufficiale della Polizia di Stato. Il collegamento alla piattaforma è stato integrato anche nell'IO, all'interno della sezione "Servizi" del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

La piattaforma può essere utilizzata per avviare pre-denunce riguardanti truffe, furti, frodi informatiche, accessi abusivi a sistemi informatici o telematici, utilizzi illeciti di carte di credito e di pagamento e casi di diffamazione online.

Ulteriori dettagli sul servizio "Denunce online"

Nella fase iniziale di sperimentazione, il servizio è attivo in diverse sedi del Lazio. Tra queste figurano le Questure di Frosinone e Rieti, i Commissariati di Cassino, Fiuggi e Sora, oltre al Compartimento Polizia Stradale Lazio e Umbria e alle relative sezioni territoriali. Il progetto coinvolge inoltre il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Lazio e le sezioni di Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina. Partecipano anche il Compartimento Polizia Ferroviaria Lazio, con i posti di Frosinone, Orte, Roma Ciampino e Roma Termini, oltre alla sottosezione di Roma Tiburtina.

Sempre dal 15 giugno 2026 è stato attivato su tutto il territorio nazionale un ulteriore servizio dedicato alla segnalazione dello smarrimento di beni personali. Tra gli oggetti che possono essere segnalati figurano telefoni cellulari, tablet, computer portatili, chiavi, denaro, documenti d'identità, targhe, carte bancomat e carte di credito.

In questo caso la procedura può essere completata interamente online senza la necessità di recarsi presso un ufficio di polizia. Il verbale protocollato sarà reso disponibile nell'area personale del portale "Denunce Online" entro 96 ore dall'invio della segnalazione. Il documento potrà successivamente essere utilizzato per richiedere duplicati, nuovi documenti o per altre necessità amministrative legate al bene smarrito.