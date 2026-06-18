DeepSeek invece di OpenAI in Copilot Cowork: Microsoft valuta la svolta per contenere i costi

Microsoft sta cambiando il modello economico di Copilot Cowork su due fronti: passa a una tariffazione basata sul consumo effettivo e valuta una versione self-hosted e ottimizzata di DeepSeek V4 come alternativa più economica per i carichi di lavoro agentici più intensi.

Charles Lamanna, executive vice-president di Microsoft per Copilot, agents e platform, ha dichiarato ad Axios: "Abbiamo utenti che eseguono centinaia di task a settimana, il che è ottimo, sono molto produttivi, ma la conseguenza è che i costi possono salire moltissimo". Copilot Cowork gira oggi su modelli Anthropic e OpenAI: entrambi hanno alzato i prezzi e dismesso i piani a tariffa piatta, rendendo la flat fee insostenibile di fronte a carichi agentici che consumano token in modo non lineare.

Microsoft ha già lavorato su DeepSeek V4: il modello open-source, rilasciato ad aprile e molto diffuso fra gli sviluppatori per il suo basso costo operativo, è stato ottimizzato con salvaguardie aggiuntive, incluse modifiche per ridurre il bias. Qualunque integrazione resterebbe opzionale per i clienti enterprise e girata interamente su Azure, con i dati nel perimetro cloud Microsoft sotto i controlli di sicurezza, conformità e residenza geografica dell'azienda. La finestra temporale indicata è di settimane: Microsoft confermerà la scelta del modello al lancio del tier più economico.

Multi-modello e pressioni geopolitiche

Il quadro strategico più ampio, stando ad Axios, è quello di una Microsoft che non vuole più dipendere da un singolo lab. L'azienda sta costruendo un approccio che mescola e combina motori diversi sotto il proprio tetto, sciogliendo la relazione di dipendenza, spesso tesa, con OpenAI. Satya Nadella ha articolato questa posizione in un essay pubblico sostenendo che "una frontiera senza ecosistema non è stabile" e che lasciare pochi player dominare lo spazio AI sarebbe dannoso per l'economia e la società.

La scelta di DeepSeek cade però in un momento politicamente delicato. Washington ha valutato di vietare DeepSeek, ha spinto Anthropic a tagliare l'accesso ai suoi modelli di punta per gli utenti fuori dagli Stati Uniti, e la disputa è sfociata in colloqui di crisi col Dipartimento del Commercio statunitense.