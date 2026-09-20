DAZN Full in sconto a partire da 19,99 euro/mese, solo per questo weekend

DAZN Full è in sconto con un prezzo ridotto fino a 19,99 euro al mese per i primi 3 mesi e poi a 29,99 euro al mese per i successivi 9 mesi. La promo termina il 20 settembre 2026

La Serie A torna in campo questo weekend e per tutti i tifosi c'è oggi la possibilità di attivare DAZN Full in sconto, accedendo così a tutto il catalogo della piattaforma dedicata al mondo dello sport, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie A. La promo è valida fino al 20 settembre.

DAZN Full a meno di 20 euro al mese

Il prezzo di listino di DAZN Full in versione annuale (ma con pagamento mensile) è di 36,99 euro al mese. La promo in corso, invece, permette di ridurre il costo dell'abbonamento fino a:

19,99 euro al mese per i primi 3 mesi

per i primi 29,99 euro al mese per i successivi 9 mesi

Si tratta quindi di un'ottima soluzione per seguire tutto il campionato di Serie A, la Serie B e gli altri eventi trasmessi dalla piattaforma di streaming (anche considerando gli altri sport, non solo il calcio), a una spesa contenuta.

Il risparmio, rispetto all'annuale con pagamento mensile, è di 17 euro al mese per i primi 3 mesi e di 7 euro al mese per i successivi 9 mesi. Complessivamente, il risparmio ottenibile con questa promo è di 114 euro, per un anno di utilizzo.

Per accedere all'offerta c'è tempo fino a domenica 20 settembre 2026. Per sfruttare subito la promo basta premere sul box qui di sotto.

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