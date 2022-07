Crypto Policy Symposium è l'evento per i criptoscettici: a Londra il 5 e 6 settembre

Il Crypto Policy Symposium sarà il primo evento che riunirà coloro i quali mostrano perplessità e scetticismo nei confronti delle criptovalute, permettendo loro di esprimere i propri pareri e di elevarli al confronto con i responsabili politici.

Si tratta di un evento organizzato da Stephen Diehl, ingegnere del software e già autore di Popping the Crypto Bubble, che ha spiegato le motivazioni dell'iniziativa alla giornalista Amy Castor, anch'essa piuttosto critica nei confronti del mondo delle criptovalute.

L'obiettivo principale del simposio è quello di portare all'attenzione dei politici una serie di informazioni e di materiale che consentano di prendere decisioni informate sulla regolamentazione delle criptovalute, mostrando entrambe le facce della medaglia.

C'è infatti una percezione comune tra il pubblico dei "criptoscettici" che i responsabili politici non abbiano una solida comprensione di base del funzionamento di queste tecnologie e mercati, e che essi siano "tristemente disinformate" da parte delle realtà che hanno diretti interessi nel mondo delle criptovalute.

"I white paper vengono scritti in ogni ramo del governo USA, dalla SEC al Dipartimento del Tesoro, all'FBI. Biden ha commissionato tutto questo lavoro e i burocrati sono tristemente disinformati. E' un problema ed è per questo che lavorare in questo modo è davvero importante" ha dichiarato Diehl.

Secondo Dihel e la stessa Castor, infatti, sarebbero solamente le grandi realtà che operano nel mondo delle criptovalute, e che spesso hanno il sostegno di grossi capitali di rischio, a "tirare per la giacca" i politici e a rischiare di condizionare le loro attività normative.

Il Crypto Policy Symposium si terrà a Londra nei giorni 5 e 6 settembre e sarà trasmesso in live streaming. I componenti delle agenzie governative di regolamentazione degli USA e dell'EU sono stati invitati a partecipare, ma attualmente non è chiaro se eventuali funzionari del governo siano confermati come ospiti. Per ora infatti tra i relatori confermati appaiono solamente ingegneri informatici, giornalisti e accademici.

Durante la conferenza verranno toccati diversi temi, tra cui l'impatto ambientale di Bitcoin, la politica delle criptovalute, le Initial Coin Offering, gli onnipresenti NFT e il Web3 e anche le recenti turbolenze del mondo della finanza decentralizzata (DeFi).