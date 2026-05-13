Coppa Italia 2026, Finale Lazio-Inter: all'Olimpico debutta il biglietto NFC obbligatorio su smartphone

Per la Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2026 tra Lazio e Inter debutta in Italia l'accesso NFC obbligatorio per un grande evento sportivo. I tifosi dovranno utilizzare esclusivamente biglietti digitali salvati in Apple Wallet o Google Wallet, eliminando definitivamente QR Code, PDF e supporti cartacei ai tornelli dello Stadio Olimpico.

Per assistere alla Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2026 tra Lazio e Inter, in programma stasera 13 maggio alle 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà necessario utilizzare esclusivamente un biglietto digitale NFC salvato sul proprio smartphone. Si tratta della prima applicazione su larga scala in Italia di questa tecnologia per l'accesso a un grande evento sportivo.

La novità introduce un cambiamento radicale nelle modalità di ingresso allo stadio: non saranno infatti accettati né biglietti cartacei, né file PDF, né QR Code mostrati sul display del telefono. L'unico titolo valido sarà il ticket NFC caricato all'interno di Apple Wallet o Google Wallet prima dell'arrivo ai tornelli.

Gli organizzatori invitano i tifosi a completare con anticipo la procedura di salvataggio del biglietto e a verificare che il titolo sia correttamente visibile nel wallet del dispositivo. In caso contrario, il rischio è quello di rallentare le operazioni di accesso o di non riuscire a superare i controlli ai varchi.

Dal punto di vista operativo, il funzionamento richiama quello già utilizzato per pagamenti contactless e carte digitali. Una volta arrivati al tornello, sarà sufficiente aprire il wallet dello smartphone, selezionare il biglietto NFC e avvicinare il dispositivo al lettore compatibile. L'accensione della luce verde confermerà la validità del titolo e consentirà il passaggio. Resta inoltre obbligatorio avere con sé un documento d'identità valido, che potrà essere richiesto durante le verifiche.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Lega Serie A e Vivaticket, partner ufficiale per il ticketing della finale, con il coinvolgimento di Apple e Google per l'integrazione dei biglietti nei rispettivi ecosistemi wallet. L'obiettivo dichiarato è semplificare e velocizzare il flusso di accesso del pubblico, eliminando la necessità di scansioni ottiche e supporti fisici.

Secondo Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, l'introduzione del sistema NFC rappresenta "un passo concreto" nel percorso di innovazione e digitalizzazione del calcio italiano. La scelta viene inoltre collegata al progetto "Road to Zero", iniziativa legata alla sostenibilità dell'evento e alla progressiva riduzione dei materiali fisici utilizzati nell'organizzazione delle partite.

Il debutto di questa soluzione potrebbe rappresentare un banco di prova importante per il futuro degli stadi italiani. Se l'esperimento dovesse dimostrarsi efficace nella gestione dei flussi e nella riduzione dei tempi di accesso, il modello basato su ticket NFC potrebbe progressivamente estendersi anche ad altre competizioni sportive e grandi eventi dal vivo.