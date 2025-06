Chrome è più veloce che mai: 58 ore milioni di ore risparmiate grazie alle ultime novità

Chrome ha ottenuto risultati record nel benchmark Speedometer 3, con un miglioramento del 10% rispetto ad agosto 2024. Google ha spiegato come le ottimizzazioni implementate abbiano permesso di risparmiare collettivamente 58 milioni di ore agli utenti globali, equivalenti a circa 83 vite umane di tempo di attesa per il caricamento dei siti web.

Google Chrome ha stabilito un nuovo primato nel benchmark Speedometer 3, consolidando la propria posizione di leadership nel panorama dei browser web. Le prestazioni rappresentano da sempre uno dei pilastri fondamentali del browser di Mountain View, e il team di sviluppo non ha mai smesso di investire risorse significative per migliorare l'esperienza utente sotto questo aspetto cruciale.

I benchmark pubblici e aperti, sviluppati in collaborazione con altri produttori di browser, costituiscono strumenti preziosi per monitorare i progressi complessivi, identificare nuove aree di miglioramento e validare le ottimizzazioni potenziali. Secondo il blog ufficiale di Chromium, le recenti ottimizzazioni hanno portato a un miglioramento del 10% rispetto ai risultati di agosto 2024.

Chrome è il 10% più veloce rispetto all'anno scorso

Il miglioramento del 10% registrato su Speedometer si traduce in benefici sensibili per milioni di utenti in tutto il mondo. Considerando che ogni utente Chrome utilizzi il browser per soli 10 minuti al giorno, le ottimizzazioni implementate permettono di risparmiare collettivamente 58 milioni di ore, equivalenti a circa 83 vite umane di tempo di attesa per il caricamento e l'esecuzione delle funzionalità dei siti web. Numeri un po' inconsueti per celebrare i risultati di un browser, ma sicuramente suggestivi.

Speedometer rappresenta un benchmark creato attraverso una collaborazione aperta con altri sviluppatori di browser e misura la reattività delle applicazioni web attraverso carichi di lavoro che coprono una vasta gamma di aree diverse del motore di rendering Blink utilizzato in Chrome. Il test valuta componenti critici dell'intera pipeline di rendering, offrendo una panoramica completa delle prestazioni del browser. Le misurazioni sono state effettuate su Apple MacBook Pro M4 con macOS 15 e le migliorie prestazionali ottenute, secondo Google, si traducono in esperienze di navigazione più fluide, conversioni più elevate per le aziende e un maggiore coinvolgimento degli utenti con i contenuti web.