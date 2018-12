Chrome come Internet Explorer: Microsoft avrebbe abbandonato EdgeHTML per scorrettezze di Google

"Il potere logora chi non ce l'ha", diceva un noto politico italiano. E ciò è particolarmente vero nel mondo tecnologico, come le vicende alterne dei vari attori hanno dimostrato. In un curioso caso di contrappasso, a essere vittima del potere sarebbe stata Microsoft, almeno stando a quanto riferisce un supposto tirocinante che ha lavorato su EdgeHTML.

Secondo quanto riferisce tale sviluppatore, rimasto anonimo per ovvi motivi, Microsoft avrebbe scelto di rinunciare a EdgeHTML per appoggiarsi a Chrome non per ragioni squisitamente tecniche di superiorità effettiva di Blink, ma per manovre scorrette di Google che rendevano impossibile competere ad armi pari.

L'esempio riportato dallo sviluppatore è quello di un problema causato da Google con un cambiamento di YouTube: un "div" nascosto e vuoto sui video faceva sì che il motore di rendering non funzionasse correttamente nell'appoggiarsi all'accelerazione hardware. Questo, di conseguenza, faceva sì che il browser consumasse più risorse e dunque rendesse la visione di video più pesante sul fronte energetico, riducendo l'autonomia dei portatili e tablet.

Caso curioso è che Edge sarebbe stato avanti rispetto a Chrome nel rendering dei video prima di questo cambiamento, e che YouTube non abbia voluto rispondere alla richiesta di rimuovere il "div" vuoto e nascosto (e, dunque, tendenzialmente poco utile) o comunque di spiegare la ragione della sua presenza. Dopo tale cambiamento, Google avrebbe inoltre cominciato a pubblicizzare la superiorità di Chrome rispetto a Edge nel gestire i video rispetto all'autonomia garantita. Il problema è stato risolto con Windows 1809, ma comunque troppo tardi.

Tale presunta superiorità sarebbe però dovuta a cambiamenti fatti più o meno appositamente per intralciare i concorrenti, piuttosto che a una vera superiorità tecnica e tecnologica. Google non è, purtroppo, nuova a questo tipo di azioni: l'azienda di Mountain View è stata infatti più volte sorpresa a bloccare Firefox e altri browser nei propri prodotti per supposte incompatibilità, rivelatesi poi inesistenti nel momento in cui viene cambiato lo user agent del browser.

Chrome sta diventando il nuovo Internet Explorer: un browser che detiene la maggior parte del mercato dei browser e che usa tale posizione per escludere dal mercato gli altri browser, ad esempio integrando funzionalità non standard che vengono poi utilizzate all'interno dei prodotti online di Google. Con l'addio di EdgeHTML come motore di rendering, l'unica vera alternativa resta Firefox, dato che anche Opera ha abbandonato Presto per abbracciare Blink.

Resta comunque emblematico che Microsoft sia rimasta vittima delle stesse politiche che ha applicato nello scorso decennio con Internet Explorer. Se rievocare il contrappasso dantesco può sembrare eccessivo, un più popolare "chi la fa, l'aspetti" può forse fare al suo caso. A farne le spese sono comunque - e tanto per cambiare - gli utenti.