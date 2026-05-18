ChatGPT Plus gratis per tutti? Succede davvero (a Malta), ma c'è una condizione obbligatoria da rispettare

OpenAI e il Governo di Malta hanno annunciato una partnership strategica senza precedenti: l'iniziativa "AI for All" offrirà a tutti i cittadini maltesi l'accesso gratuito per un anno a ChatGPT Plus. L'erogazione del servizio è subordinata al completamento di un corso di alfabetizzazione artificiale sviluppato dall'Università di Malta.

Il Governo di Malta e OpenAI hanno ufficializzato una partnership strategica, definita come una prima assoluta a livello globale, finalizzata alla distribuzione della versione premium dell'assistente conversazionale, ChatGPT Plus, a tutta la popolazione maltese.

Il progetto, denominato "AI for All", si inserisce all'interno del programma globale OpenAI for Countries, un'iniziativa della tech company di San Francisco volta a supportare i governi nella transizione verso l'adozione strategica e personalizzata delle tecnologie di intelligenza artificiale, come già parzialmente avviato con i sistemi educativi di Estonia e Grecia.

La visione di fondo, espressa dai portavoce di OpenAI, mira a configurare l'intelligenza artificiale come una "utility" pubblica universale, equiparabile alla rete elettrica o idrica, garantendone la disponibilità sistematica a cittadini, aziende e istituzioni.

Il piano di implementazione non prevede un'erogazione indiscriminata del servizio, bensì un modello vincolato alla formazione accademica e al superamento di specifici requisiti di competenza digitale.

L'accesso alla licenza annuale gratuita di ChatGPT Plus è subordinato al completamento di un corso di alfabetizzazione artificiale sviluppato dall'Università di Malta. Il percorso didattico è strutturato per definire le capacità algoritmiche, i limiti tecnologici e i protocolli di utilizzo responsabile sia in ambito domestico sia professionale.

La prima fase operativa della roadmap è fissata per il mese di maggio. La gestione operativa, i filtri di idoneità e la distribuzione delle licenze ai partecipanti qualificati saranno coordinati dalla Malta Digital Innovation Authority. Il programma prevede una scalabilità progressiva, estendendosi ai residenti e ai cittadini maltesi all'estero man mano che completeranno l'iter formativo.

La partnership riflette un cambio di paradigma nella gestione della transizione digitale da parte degli organi statali, orientato a mitigare il divario di competenze tecniche della forza lavoro interna davanti all'avvento dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).

Silvio Schembri, Ministro maltese per l'Economia, l'Impresa e i Progetti Strategici, ha sottolineato come l'obiettivo primario della misura sia l'inclusione digitale, convertendo l'interazione con gli agenti artificiali in una competenza pratica applicabile da studenti, lavoratori e nuclei familiari, posizionando il Paese all'avanguardia nei processi di adozione tecnologica.

George Osborne, responsabile della divisione OpenAI for Countries, ha confermato la natura pilota di questo accordo su scala nazionale, evidenziando il ruolo attivo dei governi nel facilitare l'accesso infrastrutturale e lo sviluppo di skill adeguate per massimizzare il ritorno economico e l'efficienza operativa derivanti dall'adozione dell'IA nei flussi di lavoro quotidiani.