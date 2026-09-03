C'è un magazzino Amazon dove i libri finiscono a pezzi per l'IA: le rivelazioni del dipendente

Un dipendente del magazzino Amazon VGT3 di Las Vegas ha raccontato come migliaia di libri vengano privati della copertina e scansionati pagina per pagina per addestrare sistemi di intelligenza artificiale, per poi finire distrutti e inutilizzabili

Continua la crociata di 404 Media contro le IA che distruggono i libri. Dopo l'inchiesta pubblicata a metà agosto, un dipendente di Amazon ha rivelato ulteriori dettagli sul modus operandi della società. L'azienda, come rivelato precedentemente dall'indagine e adesso dall'uomo intervistato, rimasto anonimo, scansiona e poi distrugge migliaia di libri all'interno di un magazzino di Las Vegas, trasformandoli in materiale di addestramento per i propri sistemi di intelligenza artificiale.

La struttura si chiama VGT3 e condivide il complesso con LAS8, il centro dove Amazon gestisce la stampa su richiesta dei libri. Qui i volumi arrivano a pallet, vengono privati della copertina tramite macchinari automatici e le pagine sciolte finiscono su file di scanner ad alta velocità.

Tra i volumi finiti nella catena ci sono libri nuovi e usati, copie di biblioteca, documenti governativi britannici e pubblicazioni in tedesco, russo e giapponese. La scoperta è arrivata dopo che un libraio, sospettando la vendita a un'azienda IA anonima, ha nascosto un tracciatore in una spedizione di volumi rari finita proprio dentro il magazzino di Las Vegas.

Perché i libri rari fanno gola alle IA, Amazon non è l'unica

Ai lavoratori del magazzino, secondo la testimonianza raccolta, sarebbe stato detto inizialmente che l'operazione serviva a preparare contenuti per i dispositivi Kindle. Il dipendente non nasconde il disagio per un lavoro che elimina copie difficilmente sostituibili: "Non mi piace, perché questi libri non possono essere riutilizzati", ha dichiarato, sottolineando come l'operazione riduca la disponibilità complessiva di certe edizioni.

Il dipendente ha descritto unoperazione industriale dedicata alla distruzione e scansione massiva di libri destinata alla creazione di dataset per laddestramento di sistemi di intelligenza artificiale. Lintervista, concessa in anonimato perché il personale non è autorizzato a parlare con la stampa, offre uno sguardo diretto su un processo che gli stessi lavoratori faticano a comprendere.

Secondo il dipendente, ogni giorno arrivano scatole e grandi contenitori di libri di ogni tipo: testi nuovi ancora sigillati, volumi dismessi da biblioteche, materiali accademici provenienti dallUniversità di Londra e perfino documenti governativi presentati al Parlamento britannico. I libri vengono prima scansionati per i codici a barre per eliminare duplicati, poi inviati a postazioni dove un macchinario taglia il dorso con un singolo colpo di lama. Le pagine sciolte vengono quindi scansionate da circa 2025 macchine simili a contatori di banconote, capaci di digitalizzare rapidamente ogni foglio.

Il dipendente descrive un ambiente di lavoro caotico e poco organizzato, con procedure che cambiano di giorno in giorno. I libri scartati o duplicati vengono gettati alla rinfusa in grandi contenitori, ufficialmente destinati ai fornitori, anche se il personale dubita che vengano davvero recuperati.

Inizialmente ai lavoratori era stato detto che loperazione serviva ai Kindle, ma il dipendente sostiene che la spiegazione fosse poco credibile per via dei diritti di pubblicazione. Solo in seguito ha compreso che i volumi venivano distrutti per alimentare sistemi di IA. Una pratica che giudica negativamente, come scritto poco sopra: molti libri sarebbero rari o difficili da reperire, e la loro distruzione ridurrebbe il numero di copie disponibili nel mondo.

I testi fuori catalogo hanno un valore particolare per l'addestramento dei modelli linguistici: non sono reperibili online, non hanno mai attraversato sistemi di generazione automatica e riducono il rischio di collasso dei modelli, il fenomeno per cui un'IA addestrata su contenuti già generati da un'altra IA peggiora progressivamente. Amazon non è l'unica azienda a caccia di questo tipo di materiale.

La vicenda si inserisce, infatti, in una corsa più ampia dei laboratori di intelligenza artificiale verso testi di qualità, sempre più scarsi online. Editori, scrittori e bibliofili hanno reagito con durezza, definendo la distruzione fisica dei volumi un prezzo eccessivo per alimentare modelli che, paradossalmente, potrebbero un giorno restituire proprio quei contenuti sotto forma di testo generato.

Amazon, interpellata sulla vicenda, ha dichiarato di acquistare i libri "attraverso canali commerciali per migliorare i prodotti e i servizi che i clienti utilizzano". Una formula generica, che non conferma né smentisce nel dettaglio l'uso specifico per l'addestramento dei propri modelli di intelligenza artificiale, né spiega perché la scansione debba passare per la distruzione fisica di ogni copia. Il fenomeno non è di certo nuovo, e lo abbiamo affrontato negli scorsi mesi più volte: