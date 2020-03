Buono Mobilità, fino 1.500  per l'acquisto di biciclette, anche elettriche, e biglietti trasporto pubblico

Buone notizie per tutti colore che hanno in previsione di rottamare la propria auto o moto e dedicarsi al trasporto pubblico o a mezzi più eco sostenibili, a breve infatti verrà reso disponibile quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2020 tramite il Decreto Clima firmato dal Ministro Sergio Costa: si chiama Buono Mobilità e prevede fino a 1.500 € per l'acquisto di una bicicletta, anche e-Bike, oppure da spendere per coprire i costi legati all'uso dei trasporti pubblici.

Precisamente l'Art.2 di tale decreto prevede che entro il 31 dicembre 2021 chi rottama un'automobile di classe Euro 3 o inferiore, potrà ricevere un buono del valore massimo di 1.500 €, o alla rottamazione di una moto o di un ciclomotore fino classe Euro 2, o classe Euro 3 se dotato di motore a due tempi, un buono massimo di 500 €.

La procedura di richiesta avverrà tramite portale online dedicato, che dovrebbe essere attivo entro poche settimane, il servizio è riservato ai cittadini residenti nelle città in procedura di infrazione ambientale, nelle aree metropolitane e nelle città con oltre 50.000 abitanti, per le regioni di Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

La somma sarà resa disponibile tramite un buono virtuale da spendere presso i rivenditori che aderiranno all'iniziativa, un po' come già visto con il Bonus Docenti e Bonus Cultura, e potrà essere utilizzata entro tre anni dal suo ottenimento.

"ai residenti ... che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, e' riconosciuto, nel limite di spesa di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, un "buono mobilita'" pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonche' di biciclette anche a pedalata assistita" riporta l'Art. 2 della Legge di Bilancio.

Per quanto si legge nel testo, tali bonus saranno elargiti per ogni veicolo rottamano fino al raggiungimento dei fondi complessivi stanziati nei diversi anni:

5 milioni di euro per l'anno 2019

70 milioni di euro per l'anno 2020

70 milioni di euro per l'anno 2021

55 milioni di euro per l'anno 2022

45 milioni di euro per l'anno 2023

10 milioni di euro per l'anno 2024

Tali importi saranno garantiti dalle quote di emissione di CO2 risparmiate calcolate ed elargite dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) e potranno essere utilizzati anche da persone conviventi all'effettivo proprietario del mezzo rottamato e suddivisi tra più servizi, ad esempio 1.000 € per l'acquisto di una e-bike e 500 € per i servizi di trasporto pubblico.

Quanto sopra riportato sarà confermato una volta lanciata la piattaforma e relativo testo attuativo; in attesa del portale dedicato al Bonus Mobilità per maggiori informazioni a riguardo si rimanda al testo ufficiale del Decreto Clima 2020 riportato dalla Gazzetta Ufficiale.