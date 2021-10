Boris 4: iniziate le riprese della nuova serie in esclusiva su Disney+. Ecco la prima immagine

Iniziate a Roma le riprese della quarta stagione di Boris che arriverà su Disney+ grazie a Star. L'ufficializzazione della realizzazione della nuova stagione di Boris è arrivata durante lo scorso mese di febbraio durante la presentazione del palinsesto di Star, il nuovo canale di streaming integrato proprio a partire dalla fine del mese di febbraio su Disney+. Un ciak di inizio importante e anche emozionante per tutti coloro che hanno sempre lavorato nella serie cult che ha visto e che vedrà ancora come protagonista la troupe un po' particolare di René Ferretti.

Boris 4: ecco la prima immagine dal set

La serie la conosciamo bene ma per chi non l'ha mai vista, oltre al consiglio spassionato di recuperare questa sua mancanza, sappiate che le prime tre stagioni dello show concludevano un percorso preciso dove la serie veniva lasciava con René Ferretti, il regista, lontano dal mondo della TV, ritiratosi e pronto ad entrare a far parte del corpo della Guardia Forestale. L’interrogativo era comunque sempre quello: un’altra televisione è possibile?Proprio da questa domanda sembra che partirà la quarta stagione di Boris che in primis confermerà la presenza storica di Ferretti ma anche di molti altri personaggi divenuti un famosi proprio per Boris. Purtroppo non ci sarà Itala, Roberta Fiorentini, scomparsa di recente ma molti altri personaggi faranno parte del cast che dovrà affrontare l’era dello streaming e dei social network.

Ci sarà però Corinna (Carolina Crescentini) che probabilmente dovrà affrontare un possibile nuovo ruolo di nfluencer o magari il debutto de “Gli occhi del cuore” proprio sulle piattaforme streaming. Nel cast sono già stati confermati chiaramente Francesco Pannofino ma anche Caterina Guzzanti, Alessandro Tiberi, Alberto Di Stasio e Pietro Sermonti. Tutti i protagonisti si ritroveranno ad affrontare uno scenario del tutto differente rispetto a quello a cui erano abituati, in cui a dettar legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming.

Boris è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle. Le riprese si svolgeranno a Roma per 9 settimane. La nuova stagione si aggiungerà alle prime tre, già disponibili su Disney+, all’interno del canale Star.