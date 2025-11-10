Boeing Virtual Airplane, l'addestramento dei piloti passa (anche) da Microsoft Fligh Simulator

Boeing ha presentato il Virtual Airplane Procedures Trainer (VAPT), una piattaforma di addestramento digitale basata su Microsoft Azure e Flight Simulator. Il sistema offre simulazioni 3D, strumenti di personalizzazione e accesso su computer e iPad. Inizialmente disponibile per il 737 MAX, sarà esteso ad altri modelli Boeing

Boeing ha presentato allo European Aviation Training Summit di Cascais, in Portogallo, il suo nuovo e innovativo strumento di formazione: il Virtual Airplane Procedures Trainer (VAPT).

Si tratta di una piattaforma digitale di addestramento sviluppata in collaborazione con Microsoft Azure e Microsoft Flight Simulator, progettata per offrire ai piloti e ai team di formazione esperienze immersive e flessibili, al di fuori dei tradizionali ambienti di simulazione.

Il VAPT rappresenta il primo modulo della suite Virtual Airplane e introduce un nuovo approccio all'addestramento aeronautico, combinando realismo, accessibilità e personalizzazione. Grazie alle simulazioni 3D ad alta fedeltà, i piloti possono esercitarsi su dispositivi leggeri, riducendo i tempi di familiarizzazione con i simulatori fisici e migliorando la prontezza operativa.

Le dichiarazioni dei vertici di Boeing Global Services

Uno degli elementi chiave della piattaforma è l'intuitive authoring tool, un sistema di gestione dei contenuti che consente agli operatori di formazione di creare, modificare e distribuire lezioni in modo rapido e autonomo. Chris Raymond, CEO di Boeing Global Services, ha dichiarato:



"Siamo entusiasti del lancio del Virtual Airplane. Questo nuovo software cambierà radicalmente il modo e i tempi di addestramento dei piloti, offrendo una flessibilità senza precedenti. È un chiaro esempio dell'impegno di Boeing verso l'innovazione digitale e la sicurezza nel settore aeronautico".

Anche Chris Broom, vicepresidente di Boeing Global Services, Commercial Training Solutions, ha sottolineato come la piattaforma rappresenti un passo avanti nella sicurezza e nella personalizzazione della formazione: "Con Virtual Airplane, i piloti possono affinare le proprie competenze, mentre gli operatori possono adattare i programmi alle esigenze individuali e aziendali."

Microsoft, partner tecnologico del progetto, ha ribadito il suo impegno nel potenziare la formazione dei piloti. Dayan Rodriguez, Corporate Vice President di Microsoft, ha affermato: "Insieme a Boeing stiamo plasmando il futuro del volo, mettendo le persone al centro e la sicurezza al primo posto".

Il Virtual Airplane Procedures Trainer è già disponibile su computer e iPad per il Boeing 737 MAX.