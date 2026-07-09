Blocco dei social sotto i 14 anni. A chiederlo sono 700.000 studenti veneti

Settecentomila studenti rappresentati dalle Consulte Provinciali del Veneto chiedono una legge che vieti l'accesso ai social ai minori di 14 anni. La proposta prevede verifica dell'età tramite Carta d'Identità Elettronica e un percorso di educazione digitale per studenti di elementari e medie

Settecentomila studenti rappresentati dalle Consulte Provinciali del Veneto hanno approvato all'unanimità una proposta di legge che chiede di vietare l'accesso ai social network ai minori di 14 anni.

L'iniziativa, promossa dal portale Skuola.net e nata all'interno delle scuole, è supportata da un percorso di confronto tra gli studenti che punta a introdurre un sistema di verifica dell'età basato sulla Carta d'Identità Elettronica (CIE) e sui sistemi informatici del Ministero dell'Interno, oltre a un programma obbligatorio di educazione digitale.

La proposta assume particolare rilevanza perché arriva direttamente da chi appartiene alla prima generazione cresciuta con i social media, non dai cosiddetti "boomer", ma da chi la crescita in compagnia dei social l'ha affrontata sulla propria pelle. Secondo Alessandro Gianesini, coordinatore regionale delle Consulte del Veneto, l'esperienza vissuta dai ragazzi ha evidenziato come l'utilizzo precoce delle piattaforme abbia avuto conseguenze anche sulla qualità delle relazioni personali.

"Siamo stati la prima generazione la cui vita è stata esposta fin da piccoli sui social media e ci siamo resi conto di aver perso molto", ha dichiarato. "Abbiamo perso lo stare insieme" ha poi aggiunto.

Alla base dell'iniziativa c'è anche un'indagine svolta nelle scuole venete, dalla quale emerge che gli studenti trascorrono in media 5 ore al giorno sui social network. Secondo i promotori, questo tempo sottrae spazio ad attività come studio, sport e socializzazione, e contribuisce a una crescente condizione di isolamento tra i più giovani.

Il progetto prevede che l'accesso ai social venga bloccato fino al compimento del quattordicesimo anno di età. Come anticipato, per rendere effettivo il controllo, gli studenti propongono un sistema di verifica dell'identità che sfrutti la CIE insieme alle infrastrutture informatiche del Ministero dell'Interno. L'obiettivo è chiaramente di certificare l'età anagrafica al momento della registrazione e scongiurare eventuali dichiarazioni false.

I promotori ritengono però che il solo divieto non sia sufficiente. Per questo motivo il testo affianca al limite d'età un percorso formativo obbligatorio, destinato agli alunni delle scuole elementari e medie, che insegni un utilizzo critico e consapevole degli strumenti digitali. L'obiettivo dichiarato non è eliminare la tecnologia dalla quotidianità dei ragazzi, ma favorirne un impiego come strumento di supporto senza che diventi il perno centrale della propria vita e socialità.

La proposta ha raccolto anche il sostegno del presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, che ha richiamato l'attenzione sui rischi collegati all'uso precoce e incontrollato dei social.

Tra gli aspetti citati figurano stati d'ansia, dipendenza e irrequietezza, condizioni che in numerosi studi sono state associate da psicologi e ricercatori della salute mentale a un'esposizione non regolamentata alle piattaforme digitali.