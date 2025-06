Blackout radar paralizza l'Italia: 320 voli bloccati per 2 ore. Guerra aperta tra ENAV e TIM sulle cause

La sera del 28 giugno 2025 resterà impressa nella memoria di migliaia di viaggiatori come uno dei peggiori blackout del sistema aeroportuale italiano. Quello che doveva essere l'inizio di un tranquillo weekend estivo si è trasformato in un incubo tecnologico che ha paralizzato completamente il traffico aereo nel Nord-Ovest della penisola per oltre due ore.

Il collasso del sistema: quando la tecnologia tradisce

L'apocalisse digitale è iniziata precisamente alle 20:18, quando il Centro di Controllo d'Area di Milano Linate ha improvvisamente perso la capacità di ricevere i dati radar essenziali per la gestione del traffico aereo. In pochi minuti, quello che rappresenta il cuore pulsante del controllo aereo per Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta si è trasformato in una scatola cieca, incapace di "vedere" gli aeromobili in movimento nei cieli soprastanti.

La situazione è degenerata rapidamente. Alle 20:38, di fronte alla persistenza del malfunzionamento, i controllori di volo hanno dovuto prendere la decisione più drastica possibile: il "rateo zero", ovvero il blocco totale di tutti i movimenti aerei nell'intera area nord-occidentale del paese. Un provvedimento estremo che ha immediatamente trasformato gli aeroporti di Milano Malpensa, Linate, Bergamo, Torino e Genova in prigioni di cemento e acciaio per centinaia di passeggeri.

L'Inferno dei passeggeri: 2 ore di caos totale

Il bilancio del disastro è stato devastante: 320 voli coinvolti, con 78 cancellazioni e 56 dirottamenti forzati verso aeroporti alternativi. Migliaia di viaggiatori si sono ritrovati intrappolati negli aeromobili per oltre un'ora prima che l'ENAC ordinasse lo sbarco d'emergenza per ridurre i disagi. Scene surreali si sono susseguite negli scali: passeggeri accampati sui pavimenti degli aeroporti, code chilometriche ai banchi assistenza, e la disperata ricerca di soluzioni alternative per raggiungere le proprie destinazioni.

L'aeroporto di Malpensa ha dovuto allestire circa 200 letti da campo per ospitare i viaggiatori bloccati, mentre molti passeggeri atterrati d'emergenza a Venezia, Bologna, Pisa e Roma hanno dovuto organizzarsi autonomamente per rientrare al Nord utilizzando autobus e altri mezzi di trasporto.

La guerra delle responsabilità: ENAV vs TIM

Nel momento in cui il sistema ha ripreso a funzionare, intorno alle 22:20 con capacità ridotta al 50% e piena operatività solo alle 23:45, è iniziata una battaglia tra i protagonisti del disastro. ENAV ha puntato il dito direttamente contro TIM, sostenendo che "il problema ha riguardato la connettività che consente l'afflusso dei dati radar alla sala operativa e che è garantita da un fornitore esterno di telecomunicazioni, ovvero TIM".

L'amministratore delegato di ENAV, Pasqualino Monti, non ha usato mezzi termini, definendo "da irresponsabili" parlare di vulnerabilità del sistema di controllo e sostenendo che l'azienda rappresenta "indiscutibilmente il miglior Service Provider Europeo". Secondo la ricostruzione di ENAV, l'avaria avrebbe interessato sia il collegamento principale che quello di riserva della rete operativa ENET, che collega tutti i siti dell'ente.

La replica di TIM è stata altrettanto categorica e per nulla diplomatica. Il colosso delle telecomunicazioni ha respinto ogni accusa, dichiarando di considerarsi "estraneo ai fatti" e precisando che "la trasmissione dei dati viene garantita da sistemi ridondanti per cui, ove non funzioni un canale, se ne attiva un altro di backup". L'azienda ha sottolineato di essere stata "costantemente operativa per monitorare la situazione" e ha confidato che "le analisi in corso stabiliranno la catena di responsabilità".

Il mistero tecnico: cosa è realmente accaduto?

Dietro questo scontro titanico si nasconde un mistero tecnico di non facile soluzione. Fonti vicine al dossier hanno rivelato all'Adnkronos che nella giornata del 28 giugno sarebbero risultati "volumi di traffico anomali sulla LAN - local area network - interna di ENAV", quindi al di fuori del perimetro gestito da TIM. Questa rivelazione complica ulteriormente il quadro, suggerendo che il problema potrebbe non essere esclusivamente legato alla rete esterna.

L'ipotesi di un attacco hacker è stata esclusa fin da subito, così come l'influenza dell'ondata di calore che ha colpito Milano in quei giorni. Tuttavia, la divergenza nelle ricostruzioni fornite dalle diverse fonti rende evidente la necessità di un'indagine approfondita e indipendente per stabilire la verità dei fatti.

Di fronte alla gravità della situazione e al ping-pong di responsabilità, l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) ha immediatamente avviato un'indagine ufficiale. Il presidente Pierluigi Di Palma ha annunciato che entro una settimana sarà prodotto un report dettagliato al governo per chiarire l'accaduto. L'indagine si svilupperà su due filoni principali: uno operativo per verificare se il traffico abbia corso rischi durante la gestione dell'emergenza, e uno tecnico per individuare l'origine dell'avaria e implementare misure preventive. Una relazione tecnica completa dovrà essere consegnata entro 48 ore sia al Ministero dei Trasporti che all'ENAC, mentre nelle prossime ore si procederà con verifiche sia sull'infrastruttura interna di ENAV che sulla rete di TIM. Il Codacons ha già annunciato la presentazione di un esposto presso la Procura di Milano, che potrebbe portare all'apertura di un'inchiesta giudiziaria.

Le conseguenze economiche e reputazionali

Il disastro del 28 giugno ha avuto ripercussioni che si sono protratte ben oltre le due ore di blackout effettivo. Il Centro di controllo d'area del Nord-Ovest ha registrato ritardi complessivi per 6.689 minuti secondo Eurocontrol, mentre i disagi per i passeggeri si sono estesi anche alla giornata successiva con ulteriori cancellazioni dovute al mancato arrivo degli aeromobili la sera precedente.

Dal punto di vista economico, l'impatto è stato significativo non solo per le compagnie aeree, costrette a fornire assistenza ai passeggeri secondo il Regolamento europeo 261/2004, ma anche per l'intero sistema aeroportuale del Nord Italia. Tuttavia, paradossalmente, questo incidente non intaccherà le statistiche complessive di ENAV, che su scala europea mantiene una posizione di eccellenza per quanto riguarda la puntualità dei voli.

L'incidente del 28 giugno ha messo in luce la fragilità di un sistema altamente tecnologico e interconnesso come quello del controllo del traffico aereo. La dipendenza da fornitori esterni per servizi critici come la connettività dati solleva interrogativi importanti sulla resilienza dell'infrastruttura nazionale e sulla necessità di ridondanze più robuste. Mentre l'indagine dell'ENAC procede per stabilire le responsabilità effettive, una cosa è certa: questo episodio rappresenta un campanello d'allarme per tutto il settore dell'aviazione civile italiana. La battaglia tra ENAV e TIM, al di là degli aspetti polemici, evidenzia la necessità di una maggiore chiarezza nella definizione delle responsabilità contrattuali e operative, soprattutto quando si tratta di servizi essenziali per la sicurezza pubblica.

Il sistema di emergenza satellitare attivato da ENAV ha dimostrato di funzionare, garantendo la gestione sicura degli aeromobili già in volo, ma le prestazioni ridotte di questo backup hanno reso evidente la necessità di investimenti in sistemi alternativi più performanti.