Bitcoin, la prima transazione resistente ai computer quantistici senza cambiare le regole

Il metodo QSB di Avihu Levy sposta le monete su un output protetto da funzioni hash anziché da curve ellittiche: costa qualche centinaio di dollari di calcolo, non passa dal mempool ordinario e non protegge chi ha già esposto la chiave pubblica

Nelle scorse ore una transazione Bitcoin costruita per resistere a un attacco condotto con un computer quantistico è stata inclusa in un blocco della rete principale. Il metodo si chiama Quantum-Safe Bitcoin, in sigla QSB, e non ha richiesto alcuna modifica alle regole di consenso: la rete l'ha accettata così com'è oggi, senza soft fork e senza aggiornamenti del software. A progettarlo è stato Avihu Levy, ricercatore e responsabile della divisione applicazioni di StarkWare, che ne aveva pubblicato l'impianto teorico in un paper ad aprile; l'ingegnere Tomer Giladi ha poi portato il lavoro fino alla transazione funzionante.

Le firme di Bitcoin poggiano sulla crittografia a curve ellittiche, e l'algoritmo di Shor, eseguito su una macchina quantistica abbastanza grande, risolve rapidamente proprio quella classe di problemi matematici. Una chiave pubblica nasce per essere pubblica, e oggi esporla è sicuro perché nessuna macchina sa risalire da lì alla chiave privata che l'ha generata. Un computer quantistico potrebbe riuscire a farlo, e da quel momento ogni chiave pubblica già finita sulla catena diventa una chiave privata in attesa di essere ricostruita.

La maggior parte degli indirizzi Bitcoin è un hash della chiave pubblica, quindi la chiave resta invisibile finché non si spende da quell'indirizzo. È la firma a rivelarla, e da quel momento la transazione resta scoperta nel mempool finché un miner non la include in un blocco. In quella finestra un avversario dotato di computer quantistico potrebbe leggere la chiave pubblica, ricavare la privata e spendere le stesse monete per primo.

Le monete più esposte sono quelle ferme su indirizzi che hanno già mostrato la chiave pubblica. Una stima di Glassnode di maggio contava circa 6,04 milioni di BTC in questa condizione, il 30,2% della moneta emessa, che con il bitcoin a 80.000 dollari valgono intorno ai 483 miliardi di dollari. Nel mucchio ci sono anche le monete dei primi anni attribuite a Satoshi Nakamoto, che potrebbero non muoversi mai se davvero nessuno ne possiede più le chiavi, e che rappresentano un premio fuori scala per chi arrivasse per primo a una macchina abbastanza potente.

Una firma valida senza chiave privata

QSB affianca al lucchetto esistente un secondo lucchetto costruito su funzioni hash invece che su curve ellittiche. Sugli hash l'algoritmo di Shor non ha presa: il miglior attacco quantistico conosciuto si limita ad accelerare la ricerca a forza bruta, e l'accelerazione non basta a portare a termine il lavoro. La sicurezza della transazione, di conseguenza, non dipende più dalla segretezza di una chiave privata ma dalla difficoltà di invertire un hash.

Con una tecnica chiamata signature grinding si può produrre una firma Bitcoin valida senza possedere alcuna chiave privata. Chi invia spende potenza di calcolo per cercare una transazione di spesa il cui hash risulti, per come è fatto, una firma di formato valido; il lavoro avviene fuori dalla catena, prima della trasmissione, e oggi costa qualche centinaio di dollari. L'impianto riprende in buona parte Binohash, sviluppato da Robin Linus, l'autore di BitVM.

Un'uscita d'emergenza, non una migrazione

Le transazioni QSB adottano formati non standard, quindi non viaggiano nel mempool ordinario e hanno bisogno di un canale diretto verso un miner: la via l'ha fornita MARA Slipstream. Il secondo limite è più ingombrante, perché il metodo non serve a nulla per un indirizzo la cui chiave pubblica è già visibile: un avversario avrebbe tutto il tempo di ricavare la chiave privata prima ancora che la transazione venga trasmessa. Chi volesse usarlo come scappatoia il giorno in cui la macchina esiste si troverebbe quindi a correre proprio la gara che voleva evitare.

StarkWare non presenta il risultato come una risposta definitiva, e continua a indicare in un soft fork la soluzione di lungo periodo. "Avihu ci ha lavorato fuori orario, come progetto personale, e ha dimostrato che Bitcoin non ha una data di scadenza", ha dichiarato l'amministratore delegato Eli Ben-Sasson. "Continuo a volere che Bitcoin scelga di fare un soft fork e mi aspetto che arriverà: quello che la transazione di oggi offre è la rassicurazione che le disponibilità si possono proteggere prima che accada". Altrove Ben-Sasson ha paragonato la tecnica a una scialuppa di salvataggio, precisando che non è un motivo per rilassarsi.

La migrazione che Bitcoin non ha ancora deciso

Gli sviluppatori discutono da mesi di cosa fare prima che la macchina arrivi, e la posizione prevalente si è spostata dall'intervento d'emergenza immediato al tenere pronto un meccanismo di migrazione da attivare prima del cosiddetto Q-day, il momento in cui i computer quantistici diventeranno capaci di rompere le firme attuali. Matt Corallo, fra i primi sviluppatori del progetto, sostiene che l'obiettivo immediato sia aumentare il numero di monete messe al sicuro finché quella macchina non esiste, così da "ridurre al minimo la possibilità che la comunità di Bitcoin senta il bisogno di un fork per bruciare monete". Il punto controverso resta cosa fare delle monete che nessuno sposta: congelarle per sempre a un certo punto, oppure lasciare che se le prenda chi arriva con un computer quantistico.

People need to stop giving this guy's FUD the time of day.



Literally *the* top two Bitcoin research orgs (Blockstream Research and Chaincode) have each put resources into figuring out what a post-quantum Bitcoin change should look like, and have had some interesting results! https://t.co/AyldCEH0by  Matt Corallo ? (@TheBlueMatt) February 3, 2026

Una proposta formale esiste già, la BIP 360, e il tema è già uscito dal mondo degli sviluppatori: a luglio Coinbase, Strategy, BlackRock, Galaxy, Fidelity Digital Assets e Blockstream hanno fondato un consorzio che impegna 15 milioni di dollari in tre anni nella ricerca sulla sicurezza di Bitcoin, con la crittografia post-quantistica come primo tema. Sulle tempistiche il disaccordo resta ampio, e Michael Saylor è fra quelli che collocano la minaccia seria oltre il prossimo decennio. Il paper di Levy e l'implementazione sono pubblici su GitHub; restano da sciogliere i due nodi che contano davvero, cioè quale algoritmo di firma resistente adottare e che fine faranno le monete che nessuno avrà spostato in tempo.