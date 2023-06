Binance, la SEC cerca di congelare gli asset statunitensi

Dopo aver depositato una denuncia civile contro Binance, la SEC sta provando a congelare - seppur temporaneamente - gli asset statunitensi del principale exchange al mondo e di rimpatriare sia la valuta fiat che le criptovalute detenute dai clienti del servizio.

Come riportato dalla CNBC, la mozione si applica solo alle holding statunitensi di Binance (BAM Management US Holdings e BAM Trading Services) e non riguarda la parte estera. Questo non significa che la SEC sta cercando di bloccare i beni depositati dai clienti, ma solo gli asset legati a Binance.us. In un tweet, Binance.us ha affermato che "le risorse degli utenti rimangono sicure e protette".

Nell'ordine restrittivo temporaneo depositato presso la corte federale di Washington, la SEC dice di aver proceduto per "garantire la sicurezza dei beni dei clienti". Il regolatore ritiene che Binance abbia agito per anni in "inosservanza delle leggi degli Stati Uniti, evadendo la supervisione del regolatore e lasciando questioni aperte su vari trasferimenti finanziari, nonché la custodia e il controllo dei beni dei clienti".

Nella mozione la SEC richiede che Binance e il CEO Changpeng "CZ" Zhao rinuncino a "possesso, custodia o controllo sui beni dei clienti" entro cinque giorni, togliendo a Zhao e alla società la possibilità di trasferire o prelevare beni dai portafogli dei propri clienti. Si richiede anche che le entità coinvolte non distruggano le prove.

Il regolatore, inoltre, vuole che Binance trasferisca le risorse dei clienti in "nuovi portafogli con nuove chiavi private, comprese nuove chiavi amministrative" e che l'exchange fornisca alla SEC un registro di tutti i nuovi portafogli con le risorse dei clienti.

Ciò avviene ad appena un giorno dalla citazione in giudizio di Binance, accusata di operare illegalmente negli Stati Uniti. Secondo i dati della società di analisi Nansen, ottenuti dalla CNBC, gli investitori hanno prelevato 791 milioni di dollari dall'exchange nelle ultime ore. Sempre ieri, la SEC ha intentato una causa contro Coinbase, sostenendo che l'exchange ha venduto titoli non registrati.