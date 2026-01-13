Bill Gates non ha dubbi: l'IA supererà l'uomo, ma a quale prezzo?

Nella sua nota annuale per il nuovo anno, il fondatore di Microsoft traccia una linea netta tra l'euforia finanziaria e la concreta realtà tecnica. Se da un lato gli investimenti attuali ricordano pericolosamente la bolla delle dot-com, dall'altro le capacità delle macchine sono destinate a superare presto l'intelletto umano senza incontrare ostacoli

Bill Gates ha utilizzato la sua nota annuale The Year Ahead 2026 per chiarire ulteriormente la sua posizione riguardo al futuro della tecnologia che sta ridefinendo gli equilibri globali. Nella lunga lettera colpisce la visione del co-fondatore di Microsoft riguardo all'IA, in particolare al fatto che secondo Gates non esiste alcun limite superiore alle capacità che questi sistemi potranno raggiungere.

L'idea che il progresso possa rallentare o stabilizzarsi prima di aver oltrepassato le competenze umane viene decisamente scartata, delineando invece uno scenario di crescita continua e inarrestabile. Si tratta di una prospettiva che distingue nettamente il valore intrinseco della tecnologia dalle dinamiche di mercato che la circondano. In passato, Gates non ha esitato a paragonare l'attuale frenesia degli investitori all'epoca delle dot-com, suggerendo che ci troviamo nel mezzo di una bolla speculativa. Molte delle aziende che oggi attraggono capitali ingenti sono destinate a scomparire, e gran parte degli investimenti si riveleranno vicoli ciechi. Tuttavia, il collasso di valutazioni finanziarie gonfiate non arresterà l'avanzamento degli algoritmi, il cui impatto sulla società sarà superiore a qualsiasi altra invenzione nella storia dell'umanità.

Nella lettera, le preoccupazioni sollevate non riguardano solo l'economia ma toccano la sicurezza globale. Esiste il rischio concreto che strumenti così potenti, se finiti nelle mani sbagliate, possano essere utilizzati per scopi distruttivi, come il bioterrorismo. La necessità di stabilire regole ferree e misure di controllo diventa quindi una priorità assoluta per governare lo sviluppo e il rilascio di nuovi modelli. Nonostante i pericoli, l'atteggiamento di fondo rimane un "ottimismo con note a piè di pagina", come si legge nel titolo del documento, dove la consapevolezza delle sfide non offusca le potenzialità trasformative.

Gates ritorna inoltre sull'argomento del mercato del lavoro, che subirà scossoni inevitabili. Le tecnologie emergenti sono destinate a sostituire l'intervento umano in numerose attività, obbligando a ripensare le strutture sociali ed economiche attuali. Secondo il miliardario, il 2026 deve essere l'anno della preparazione a questi cambiamenti, e bisogna focalizzarsi su politiche che favoriscano una distribuzione equa dei benefici derivanti dall'automazione. Si tratta di gestire una transizione che, sebbene complessa, potrebbe liberare risorse per affrontare sfide critiche come il cambiamento climatico, la salute globale e l'istruzione.

La diagnosi tecnica di Bill Gates è insomma chiara: l'intelligenza artificiale non è una moda destinata a svanire. La sua ascesa continuerà a rimodellare il tessuto della civiltà moderna, indipendentemente dalle fluttuazioni di borsa o dal fallimento di singole imprese e la sfida sarà quella di navigare tra l'inevitabile scoppio della bolla finanziaria e la gestione oculata di una potenza di calcolo che si appresta a diventare sovrumana.