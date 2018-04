Bezos: Amazon ha 100 milioni di utenti iscritti al Prime

Jeff Bezos ha appena rilasciato la sua lettera annuale agli azionisti rivelando che Amazon Prime ha superato la soglia dei 100 milioni di utenti iscritti in tutto il mondo. Prime nasceva 13 anni fa e nel tempo è cresciuto parecchio non solo nel numero degli abbonati, ma anche dei servizi offerti: solo nel 2017 Amazon ha consegnato oltre 5 miliardi di oggetti nel mondo, e il raggiungimento del traguardo su Prime dipende, secondo la compagnia, dall'espansione operata in nuovi paesi.

Secondo le ultime stime non ufficiali del mese di febbraio, Amazon Prime aveva fra i 60 e i 90 milioni di utenti iscritti. Amazon non aveva rilasciato informazioni in merito, ma adesso che lo ha fatto all'interno di una nota firmata da Bezos ha placato tutti i dubbi sul successo dell'iniziativa: 100 milioni di membri in tutto il mondo è un risultato enorme, soprattutto se si considera che il costo annuo non è bassissimo: negli Stati Uniti, ad esempio, è di 99 dollari l'anno.

Noi italiani siamo molto più fortunati, anche in seguito al recente aumento nel costo del servizio: fino a poco tempo fa si pagava 19,99 euro annui, mentre dal 4 aprile scorso il costo è di 36 euro ogni anno. Prime costa 79 sterline in Gran Bretagna, 49 euro in Francia, 69 euro in Germania e, ovviamente, in ogni paese include una suite di servizi diversa, fra spedizioni rapide gratuite sulla piattaforma di e-commerce, servizi di streaming e di cloud storage, e altro.

Nella lettera si leggono altre considerazioni fatte da Bezos in relazione ai servizi proposti dalla sua società: Amazon Music continua a crescere rapidamente e ha "decine di milioni" di abbonati iscritti. Ha inoltre dichiarato che negli ultimi sei mesi è stata raddoppiata la base d'utenza del servizio di streaming musicale: in contrapposizione, Spotify e Apple Music - che sono i concorrenti diretti - hanno rispettivamente 71 e 36 milioni di utenti paganti.

"Quest'anno segna il ventesimo anniversario dalla nostra prima lettera agli azionisti, e i nostri valori fondamentali e il nostro approccio sono rimasti invariati", si legge nella lettera. "Continuiamo a voler essere la compagnia più rivolta al cliente sulla Terra, e riconosciamo che questa non sia una sfida semplice. Sappiamo che abbiamo ancora un ampio margine per migliorare, e troviamo tantissima energia nelle tante sfide e opportunità che ci sono di fronte a noi".