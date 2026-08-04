Bending Spoons, arriva un'altra acquisizione miliardaria: comprata Airtable. Chi è e cosa fa

Bending Spoons ha annunciato l'acquisizione di Airtable con un'operazione interamente in contanti. L'accordo, soggetto alle autorizzazioni regolamentari, rappresenta la prima acquisizione dopo la quotazione al Nasdaq e amplia ulteriormente il portafoglio software del gruppo.

Bending Spoons ha annunciato di aver sottoscritto un accordo definitivo per l'acquisizione di Airtable attraverso un'operazione interamente in contanti. L'intesa attribuisce ad Airtable un valore aziendale di 1,285 miliardi di dollari che, considerando la liquidità disponibile in cassa della società, corrisponde a un valore azionario di circa 2,25 miliardi di dollari.

Il completamento dell'operazione resta subordinato alle consuete condizioni di chiusura e all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari. Fino al completamento dell'operazione, atteso entro la fine dell'anno salvo autorizzazioni e condizioni previste dall'accordo, Bending Spoons e Airtable continueranno a operare come aziende indipendenti.

L'acquisizione rappresenta un nuovo passo nella strategia di espansione della società italiana, che ha debuttato al Nasdaq il 1° luglio 2026 e che ha ricevuto nuovi finanziamenti, proprio per perseguire nuove acquisizioni, solo pochi giorni fa. Si tratta della prima operazione annunciata dopo la quotazione in Borsa e va ad aggiungersi alle acquisizioni di AOL, Eventbrite e molte altre.

Fondata nel 2013, Airtable sviluppa una piattaforma cloud che combina le funzionalità di database e strumenti collaborativi per consentire alle organizzazioni di gestire dati, processi e flussi di lavoro senza richiedere competenze avanzate di programmazione. Secondo quanto comunicato dalle aziende, la piattaforma viene utilizzata da oltre 500.000 organizzazioni nel mondo, tra cui l'80% delle aziende appartenenti alla classifica Fortune 100.

"Lieti di dare il benvenuto ad Airtable in Bending Spoons", ha dichiarato l'amministratore delegato e cofondatore Luca Ferrari. "Airtable è un marchio pionieristico che sta trasformando il modo in cui i team organizzano i dati e gestiscono i flussi di lavoro critici. Il valore che sta creando è testimoniato da ricavi ricorrenti annuali cresciuti di oltre il 20% su base annua fino a circa 480 milioni di dollari a giugno 2026, e unire le forze con Bending Spoons accelererà ulteriormente l'innovazione. Siamo impegnati a investire in Airtable nel lungo periodo, rafforzandone il principale punto di forza: riunire team e flussi di lavoro in uno spazio di lavoro flessibile. Puntiamo ad ampliare ciò che è possibile fare lungo l'intero spettro delle attività lavorative e a rendere Airtable ancora più preziosa per clienti di ogni dimensione."

Anche il cofondatore e CEO di Airtable, Howie Liu, ha sottolineato le prospettive offerte dall'operazione: "Quando abbiamo fondato Airtable nel 2013, il nostro obiettivo era condividere la magia della creazione di software con un numero sempre maggiore di persone, mettendo la possibilità di sviluppare applicazioni nelle mani di chiunque, indipendentemente dalle competenze tecniche. Oggi oltre 500.000 organizzazioni, incluso l'80% delle aziende Fortune 100, si affidano ad Airtable per gestire le proprie attività più importanti. La collaborazione con Bending Spoons ci offre le risorse e l'impegno di lungo periodo necessari per perseguire questa visione con ancora maggiore determinazione mentre costruiamo la piattaforma nativa per l'intelligenza artificiale del futuro."

L'accordo è stato approvato all'unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società e prevede l'acquisizione del 100% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di Airtable.