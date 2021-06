Basta migliaia di follower! Instagram testa i link nelle Stories per tutti

Instagram, uno dei social più utilizzati al mondo, sta testando la possibilità di inserire i link nelle Stories per tutti gli utenti, anche per quelli senza account verificato e con meno di 10 mila follower. Si tratta di una novità significativa per la piattaforma che andrebbe, almeno parzialmente, a eliminare le barriere tra utenti 'normali' e influencer.

"Questo è il tipo di sistema futuro a cui vorremmo arrivare. E questo è ciò che speriamo di realizzare, se saremo in grado di farlo funzionare. I collegamenti saranno limitati alle Stories per ora e non c'è nessun piano per portarli nel feed o in qualsiasi altra parte dell'app", ha dichiarato a The Verge Vishal Shah, head of product di Instagram.

Come noto, gli utenti con un minimo di 10 mila follower possono inserire nelle proprie Stories un link esterno raggiungibile tramite swipe-up, funzione però riservata solo agli utenti più seguiti. La musica potrebbe cambiare prossimamente, dato che Instagram ha pensato di allargare la funzione a tutti. Attualmente la feature è in fase di test per una ristretta cerchia di utenti. Dalle immagini apparse però sono emerse alcune differenze.

Nella funzione in fase test il link non si apre tramite uno swipe verso l'alto ma viene aperto attraverso uno stiker cliccabile. Nel dettaglio, l'utente potrà inserire un adesivo (simile a quello del luogo) contenente un link raggiungibile ai follower cliccandoci sopra anziché utilizzare il classico swipe-up come accade con gli influencer. Inoltre, la nuova funzione permette di rispondere alla Storia, cosa che invece non è possibile fare con il trascinamento.

