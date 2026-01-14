Bandcamp vieta la musica generata dall'IA: stop definitivo ai contenuti artificiali

Bandcamp ha annunciato il divieto totale di musica e audio generati in tutto o in parte dall'intelligenza artificiale. Vietate anche le imitazioni di artisti e stili. La piattaforma sceglie una linea dura per tutelare la creatività umana, distinguendosi da servizi come Spotify più permissivi verso i contenuti AI

Bandcamp, una delle principali piattaforme online dedicate alla vendita e alla scoperta di musica indipendente, ha annunciato una svolta netta nella propria politica sui contenuti generati dall'intelligenza artificiale. A differenza di altri servizi musicali che puntano su informative complesse o sistemi di trasparenza parziale, Bandcamp ha scelto una linea semplice e radicale: il divieto totale della cosiddetta "musica AI".

Secondo le nuove linee guida ufficiali, Bandcamp non consentirà la pubblicazione di musica o contenuti audio "generati interamente o in parte sostanziale dall'intelligenza artificiale". Inoltre, viene ribadito il divieto assoluto di utilizzare strumenti di IA per imitare artisti esistenti o stili riconoscibili, in linea con le politiche già attive contro l'impersonificazione e la violazione della proprietà intellettuale.

La decisione arriva dopo un 2025 segnato da un'esplosione di progetti musicali generati artificialmente. Il caso più emblematico è stato quello di The Velvet Sundown, una band psych-rock completamente fittizia che, nel suo momento di massima popolarità, aveva superato i 500.000 ascoltatori mensili, pur non esistendo realmente. Sebbene oggi il pubblico si sia ridotto, il fenomeno ha evidenziato quanto l'ecosistema musicale digitale sia vulnerabile a contenuti generici e automatizzati.

Bandcamp è in contrasto con altre piattaforme simili

Il contrasto con le politiche di altri grandi operatori è evidente. Spotify, pur vietando le imitazioni dirette di artisti reali, consente la musica generata da IA e sta lavorando a sistemi di "disclosure" per indicare l'uso dell'intelligenza artificiale nei brani. Apple Music mantiene una posizione meno trasparente, ma come Bandcamp vieta le impersonificazioni. Tuttavia, le piattaforme di streaming sono spesso accusate di essere invase da musica artificiale di riempimento, utilizzata per abbassare i costi delle royalty e saturare le playlist.

Bandcamp, che non è un servizio di streaming in abbonamento ma un marketplace diretto tra artisti e fan, ha scelto di difendere esplicitamente il valore del lavoro umano. La piattaforma si distingue da tempo per un modello più equo di remunerazione e per il supporto alla scena indipendente, e questo divieto rafforza ulteriormente la sua identità.

La mossa è stata accolta positivamente da molti musicisti e addetti ai lavori, anche se resta aperta la questione di come verrà interpretata la clausola "in parte sostanziale". È probabile che in futuro si aprano dibattiti su strumenti di supporto creativo e limiti accettabili dell'IA.