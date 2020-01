Banca online N26: il tuo conto digital, orientato al risparmio

Fondata nel 2013, la banca tedesca N26 è passata dai 100.000 clienti del 2016 a oltre 3,5 milioni attuali. Tra i motivi del suo successo c'è sicuramente la semplicità di gestione. Apertura del conto, monitoraggio delle spese, invio di soldi tramite bonifico o ai propri contatti (con Moneybeam), pagamenti nei negozi: tutte le principali operazioni possono essere svolte dal proprio smartphone.

Altro fattore da prendere in considerazione è quello economico. La carta N26 ha l'obiettivo di ridurre le spese di un normale conto corrente. Come?

aprire un conto è del tutto gratuito due dei cinque conti disponibili (Standard e Business) non hanno alcun costo mensile i prelievi in Europa sono sempre gratis, ma con i conti You, Metal e Business You è possibile prelevare senza commissioni in tutto il resto del mondo

Ma non finisce qui: N26, infatti, è anche la scelta ideale per chi viaggia spesso all'estero (per svago o per lavoro). Oltre ai prelievi ATM gratis, con You, Business You e Metal è possibile avvalersi anche di una copertura assicurativa sui viaggi, gli acquisti e il noleggio di veicoli (e di un'assicurazione sanitaria all'estero). Ma vediamo nello specifico tutte le tipologie di conto, come funzionano e come risparmiare con N26.

N26 conto risparmio: come aprirlo e i conti disponibili

Aprire un conto N26 è molto semplice. Basta collegarsi online, da casa, attraverso computer, tablet o smartphone. Dopodiché tutto ciò che serve è:

inserire i dati personali

verificare la propria identità tramite un selfie

Una volta effettuati questi semplici passaggi, bisogna scegliere il tipo di conto N26 che si vuole aprire. Tutti danno diritto a una carta di debito MasterCard – viene spedita a casa entro pochi giorni – che consente di svolgere le principali operazioni. Ma quali sono le tipologie di conto da scegliere?

Standard, You, Metal

3 conti pensati per soddisfare le più disparate esigenze: sono Standard, You, Metal.

Standard è il conto base: senza costi di apertura né canone mensile, consente prelievi senza commissioni in tutta l'Eurozona e pagamenti gratuiti online e nei negozi (in qualsiasi valuta).

You è la novità assoluta di N26, un conto pensato per soddisfare le principali esigenze dei clienti. A partire dalla personalizzazione della carta, disponibile in 5 differenti cromie. Poi, per quanto riguarda i vantaggi: con un costo mensile di 9,90 euro al mese, rispetto al conto Standard prevede anche:

un'assicurazione Allianz su viaggi e acquisti

prelievo gratuito di contanti in tutto il mondo

sconti e offerte dai partner

assicurazione sul noleggio di veicoli in sharing

Metal, invece, è la carta pensata per i più esigenti, con tanti vantaggi premium. Contactless, in acciaio inossidabile e con tecnologia NFC, ha un design minimalista disponibile nelle tre eleganti colorazioni Nero Carbone, Rosa Quarzo e Grigio Perla.

Prelievi gratis in tutto il mondo, offerte ed esperienze esclusive, fino a 10 spazi attivi su Spaces per risparmiare ancora più facilmente: con Metal tutti i vantaggi sono duplicati, così come la tua carta. Puoi infatti richiederne una extra, utile per viaggiare in tutta tranquillità lasciando quella principale a casa.

Oltre alle funzionalità viste finora, inoltre, garantisce anche una copertura fino a 20.000 euro per il noleggio di un'auto all'estero e una Smartphone Insurance di 1.000 euro, per furto o danni al proprio telefono. Metal ha un costo di 16,90 euro al mese.

Business e Business You: i conti dedicati ai professionisti

Lavoratori freelance o liberi professionisti? Tra fatture, bonifici in entrata e uscita, obiettivi di risparmio, gestire il denaro (e le finanze) non è mai semplice. N26 ha creato, proprio per questo, due conti ad hoc che consentono di avere sempre sotto controllo la propria attività professionale e privata, attraverso un semplice click del mouse o un tap del cellulare. Si tratta di Business e Business You.

N26 Business è totalmente gratuito e include tutte le funzionalità del conto Standard, oltre allo 0,1% di cashback su ogni acquisto effettuato.

N26 Business You, invece, è il conto premium per i freelance. A fronte di un pagamento mensile di prevede:

0,1% di cashback

assicurazione su viaggi e acquisti

offerte dai partner

una copertura fino a 20.000 € in caso di danni ad auto, bici, scooter e monopattini elettrici in sharing.

Risparmia con gli Spaces N26

Nati come veri e propri salvadanai virtuali, gli Spaces consentono di mettere soldi da parte in modo molto semplice. Questi spazi – separati dal conto principale – possono essere personalizzati a proprio piacimento. Come?

con un'etichetta che permette di identificare in maniera univoca (e rapida) lo scopo dei risparmi

stabilendo la cifra da prelevare

impostando un obiettivo finale

Vuoi, ad esempio, trasferire 50 euro al mese dal tuo conto principale in vista della prossima vacanza? Usa Regole, la funzione che permette di indicare importo, data e frequenza del prelievo. Sarà N26 a avvertire gli utenti sui progressi e l'eventuale raggiungimento di un obiettivo.

Altra novità importante sono gli Spazi Condivisi: da oggi sarà possibile condividere uno spazio con 10 amici o familiari (purché siano utenti N26), in modo da risparmiare insieme per un progetto comune.

Preleva, paga, compra dove vuoi

N26 è un conto 100% digital. Cosa significa? Vuol dire che è possibile amministrare e gestire ogni aspetto del proprio conto dall'app sul cellulare. Tra le operazioni possibili, si può:

inviare bonifici internazionali con TrasferWise

inviare soldi a altri utenti con Moneybeam (in qualsiasi nazione e valuta)

pagare in tutti i negozi da smartphone attraverso Apple o Google Pay

bloccare/sbloccare la carta in caso di smarrimento o furto

Inoltre, con N26 anche prelevare non sarà più un problema. Sei al supermercato e non trovi sportelli ATM nelle vicinanze? Con la funzione Cash26 puoi depositare o prelevare contanti direttamente nei punti vendita convenzionati. Per trovare la lista basta generare un codice a barre dall'app e mostrarlo alla cassa dei uno dei circa 200 supermercati convenzionati PAM & Panorama.