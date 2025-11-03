Attacco a OpenAI dal Giappone: Sora avrebbe violato i diritti di anime e videogiochi

Un gruppo di importanti editori giapponesi, tra cui Bandai Namco e Square Enix, tramite CODA, ha chiesto a OpenAI di interrompere l'uso dei propri contenuti per addestrare l'intelligenza artificiale Sora 2. L'associazione contesta la politica di opt-out e accusa la società americana di violare la normativa giapponese sul copyright

La Content Overseas Distribution Association (CODA), organizzazione che riunisce alcuni dei principali editori e produttori giapponesi, ha inviato una richiesta formale a OpenAI per interrompere l'utilizzo delle proprie opere nell'addestramento del generatore video Sora 2. Tra i membri dell'associazione figurano Bandai Namco, Square Enix, Cygames, Toei e molte altre aziende leader nei settori dei videogiochi, dell'animazione e dell'intrattenimento.

Secondo la dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale di CODA, OpenAI utilizza contenuti coperti da copyright salvo esplicito rifiuto da parte dei titolari, un approccio definito incompatibile con le leggi giapponesi. In Giappone, infatti, è necessario ottenere autorizzazione preventiva prima di impiegare materiale protetto, e non esiste un sistema che consenta di evitare la responsabilità legale tramite successive obiezioni.

CODA ha inoltre invitato OpenAI a rispondere in modo trasparente e collaborativo alle segnalazioni di potenziali violazioni, chiedendo di chiarire in che modo i dati siano stati raccolti per l'addestramento di Sora 2. L'associazione, impegnata da anni nella tutela del diritto d'autore e nella lotta alla pirateria, teme che l'uso non controllato delle proprie opere possa compromettere la sostenibilità economica del settore creativo giapponese.

La posizione di CODA è piuttosto netta sulla questione: impedire l'utilizzo delle proprietà intellettuali coperte da copyright per l'addestramento dell'IA, salvo precisa autorizzazione dei detentori dei diritti. Per quanto possa sembrare quasi scontato, in realtà si tratta di una condizione fondamentale, in quanto tutto ciò che viene prodotto dall'IA è il risultato di input provenienti da opere precedenti alle quali, finora, non è stato riconosciuto né merito né compenso.

A tal proposito, proprio nei mesi scorsi, la statunitense Anthropic ha accettato di pagare 1,5 miliardi di dollari per chiudere una causa con un gruppo di autori dei quali sono state utilizzate le opere, chiaramente senza consenso né compenso, ma a scopo di lucro per l'addestramento dell'IA.

Questi sono solo alcuni dei crescenti casi in cui sempre più autori, attori, doppiatori e, in generale, persone che lavorano nell'ambito creativo si muovono contro i fornitori di modelli basati sull'intelligenza artificiale.