Un 29enne originario della California è stato arrestato in Florida con l'accusa di aver appiccato l'incendio dei Pacific Palisades, uno dei più distruttivi della storia di Los Angeles. Tra le prove, anche immagini e messaggi generati con ChatGPT, utilizzati per ricostruire il movente e le azioni del sospettato.

Le autorità federali statunitensi hanno arrestato Jonathan Rinderknecht, 29 anni, con l'accusa di aver provocato volontariamente il devastante incendio dei Pacific Palisades, scoppiato il 7 gennaio 2025 e costato la vita a 12 persone, oltre a distruggere più di 6.000 abitazioni tra Los Angeles, Topanga e Malibu.

Secondo la procura del Distretto Centrale della California, l'uomo avrebbe dato fuoco a un'area boschiva nei pressi del sentiero Skull Rock Trailhead poco dopo aver completato una corsa come autista Uber la notte di Capodanno. Inizialmente classificato come "Lachman Fire", il rogo sembrava essere stato domato, ma avrebbe continuato a covare nel sottosuolo fino a riesplodere con violenza nei giorni successivi, favorito da vento forte, vegetazione secca e scarsità d'acqua.

Jonathan Rinderknecht

L'incendio - durato oltre tre settimane - ha devastato 23.000 acri di territorio e causato danni stimati in circa 150 miliardi di dollari, rendendolo uno dei disastri più gravi nella storia della contea di Los Angeles.

Durante l'indagine, gli investigatori hanno rintracciato nel telefono e nei dispositivi digitali del sospettato diversi indizi collegati al rogo, tra cui video dei vigili del fuoco, tentativi di chiamate al 911 e conversazioni con ChatGPT. In particolare, Rinderknecht avrebbe chiesto al modello linguistico: "Sei responsabile se scoppia un incendio a causa delle tue sigarette?" (La risposta di ChatGPT è stata "Sì", seguita da una spiegazione).

Inoltre, mesi prima dell'incendio, avrebbe utilizzato ChatGPT per generare immagini di città e foreste in fiamme, spesso accompagnate da descrizioni a sfondo distopico o religioso. Una di queste, realizzata nel luglio 2024, raffigurava "una folla di poveri che cerca di oltrepassare un grande cancello con un simbolo del dollaro, mentre i ricchi osservano il mondo bruciare".

Secondo gli inquirenti, tali contenuti rifletterebbero una fascinazione ossessiva per il fuoco e la distruzione, oltre a un possibile tentativo di costruire un alibi digitale che mostrasse l'uomo come semplice testimone dell'evento.

Foto diffusa dall'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti, Distretto Centrale della California

Il procuratore ad interim Bill Essayli ha definito l'arresto "un passo importante verso la giustizia per le migliaia di persone colpite", aggiungendo che ulteriori accuse - incluso l'omicidio volontario - sono ancora al vaglio.

OpenAI, contattata dopo la diffusione della notizia, ha dichiarato di aver collaborato con le autorità in risposta alle richieste ufficiali, sottolineando di non aver riscontrato prove che i propri strumenti siano stati impiegati per causare danni.

Parallelamente, il Los Angeles Fire Department ha pubblicato un rapporto post-intervento che evidenzia gravi criticità nella gestione dell'emergenza, come ritardi negli avvisi di evacuazione e carenza di personale durante le prime 36 ore. Il governatore Gavin Newsom ha definito l'arresto "un passo necessario per portare chiarezza e responsabilità" e ha annunciato una revisione federale delle politiche di prevenzione incendi in California.