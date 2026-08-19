Apple rimuove dall'app store un'app promossa da Meta che consentiva di generare deepfake sessuali

Apple ha eliminato Kromix dall'App Store dopo un'inchiesta di WIRED sulle sue funzionalità AI e sulla relativa pubblicità di Meta. L'app permetteva manipolazioni sessuali di immagini di persone reali. Anche MaskAI, applicazione simile, è stata eliminata

Apple ha rimosso dal proprio App Store Kromix, un'applicazione basata sull'intelligenza artificiale che, secondo un'inchiesta di WIRED, consentiva di creare immagini sessualmente esplicite manipolando fotografie di persone reali. L'app era stata inoltre promossa attraverso una campagna pubblicitaria gestita da Meta, successivamente ritirata dalla società.

Kromix si presentava ufficialmente come uno strumento per modificare e trasformare immagini. Secondo quanto emerso dall'inchiesta, tuttavia, alcuni contenuti pubblicitari mostravano funzionalità molto più controverse, comprese quelle dedicate alla trasformazione artificiale dell'aspetto di persone reali in contenuti sessuali. Una delle pubblicità analizzate raffigurava una donna somigliante a una nota politica statunitense, utilizzando poi lo stesso volto in una scena pornografica generata artificialmente.

La campagna pubblicitaria di Meta comprendeva 32 annunci, rivolti esclusivamente a utenti di sesso maschile. Dopo essere stata contattata da WIRED, Meta ha rimosso l'intera campagna, mentre Apple ha eliminato Kromix dal proprio negozio digitale.

La posizione di Apple

Apple ha spiegato che l'applicazione avrebbe introdotto le funzionalità vietate dopo aver superato il processo iniziale di revisione. L'azienda sostiene infatti di vietare le applicazioni progettate per creare, distribuire o utilizzare materiale pornografico e afferma di intervenire anche contro gli sviluppatori che cercano di aggirare i controlli dell'App Store.

Il caso arriva poco dopo un'altra vicenda simile. Nel mese precedente, il City Attorney di San Francisco aveva chiesto ad Apple di rimuovere ben 8 applicazioni dedicate alla cosiddetta "nudification", ovvero strumenti capaci di modificare fotografie per simulare la rimozione degli indumenti. Apple aveva già dichiarato di considerare tali applicazioni incompatibili con le proprie regole.

L'indagine di WIRED ha inoltre portato alla luce un'altra applicazione, MaskAI, collegata a pubblicità problematiche presenti sulla piattaforma di Meta. Anche in questo caso l'app consentiva di caricare fotografie e sostituire i volti delle persone all'interno di scenari sessuali. Dopo essere stata contattata dalla testata, anche MaskAI è stata rimossa dall'App Store.